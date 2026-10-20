В Украине 21 октября ожидается теплая осенняя погода с туманами

В среду, 21 октября, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В подавляющем большинстве регионов осадков не будет, лишь в отдельных областях, за исключением запада и юго-запада, возможен небольшой дождь.

По данным Укргидрометцентра, ночью и утром в Закарпатье, Прикарпатье, в южной части и большинстве центральных областей ожидается туман, который ухудшит видимость до 200–500 метров (I уровень опасности, «желтый»). Ветер юго-восточный, восточный, 5–10 м/с, а в западных областях возможно усиление до 7–12 м/с.

Ночная температура воздуха составит 6–11 °С тепла (в Карпатах 0–5 °С). Днем воздух прогреется до 12–17 °С, а в Закарпатье и в южных областях столбики термометров поднимутся до 18–20 °С.В столице и Киевской области завтра также сохранится сухая и умеренно тёплая погода с дневной температурой 13–15 °С.

Источник: Укргидрометцентр.

Синоптики предупредили Киев и область об опасной погоде.

В части Тихого океана к востоку от международной линии смены дат в воскресенье зафиксировали рекордный показатель накопленной энергии циклонов (ACE), учитывающий скорость ветра и продолжительность штормов. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, превысила зона, где формируются штормы, способные двигаться в направлении Гавайев, Мексики и западного побережья США.

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