Дело «Биопатиду»: Апелляционный суд Днепра оставил Марию Трифонову под стражей

Днепровский апелляционный суд 20 и 21 октября рассмотрел апелляции в отношении мер пресечения для фигурантов дела о масштабной афере с поддельным «препаратом для похудения» Biopatid. Коллегия судей рассмотрела жалобы адвокатов и самих подозреваемых, которые пытались обжаловать строгие меры пресечения. Однако решение суда первой инстанции оставили без изменений — под стражей остаются Мария Трифонова и Анатолий Черкасский, но с правом внесения многомиллионных залогов.

Как сообщалось ранее, в отношении главного подозреваемого Анатолия Черкасского, которого следствие считает непосредственным организатором и руководителем всей преступной группы, прокуроры просили назначить залог в размере 90 млн грн. Следственный судья отправил его под стражу до 10 ноября 2026 года с альтернативой внесения залога в размере 75 миллионов гривен. Что касается Марии Трифоновой, фигурирующей в материалах дела как физическое лицо-предприниматель и медицинский директор ООО «МЕДХАУЗ ЛТД», которой инкриминируется организация сбыта в составе группы, суд определил залог в размере 68 миллионов гривен при запросе обвинения в 80 млн грн.

О ходе судебного заседания в эксклюзивном комментарии для UA.NEWS рассказал прокурор Днепропетровской областной прокуратуры Андрей Дяченко.

По словам представителя обвинения, в ходе двухдневных слушаний в Днепропетровском апелляционном суде большинство участников процесса фактически были вынуждены признать, что постановления суда первой инстанции являются полностью законными, обоснованными и мотивированными. Никаких оснований для отмены мер пресечения или уменьшения залогов суд не обнаружил, а жалобы адвокатов были отклонены в полном объеме.

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В то же время вопрос о том, почему подозреваемые до сих пор не воспользовались возможностью выйти из-под стражи под залог, остается без ответа. Андрей Дяченко предположил, что они могли рассчитывать на решение апелляционного суда в свою пользу. Он не исключил и проблем с документальным подтверждением происхождения средств.

«Возможно, кто-то надеялся, что апелляционный суд назначит залог. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Возможно, они не хотят вносить залог. А возможно, у них нет официального подтверждения того, что эти средства соответствуют закону, ведь необходимо подтвердить источник происхождения денег, которые будут внесены в качестве залога», — пояснил прокурор.

Тем временем расследование дела «Биопатид» продолжается. Правоохранители продолжают изучать изъятые документы и оборудование, устанавливать лиц, которые покупали препарат, а также тех, кто непосредственно занимался его продажей. Отдельное направление работы — это другие возможные участники схемы.

«Мы продолжим изучать документы и оборудование. Будем устанавливать лиц, которые приобретали этот препарат, и тех, кто непосредственно занимался его продажей. Также продолжим работу с другими участниками, которые могут быть причастны к данному правонарушению», — рассказал Андрей Дяченко.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им может грозить от восьми до десяти лет лишения свободы. В то же время окончательное решение об их виновности и наказании будет принимать суд.

Следователи и прокуроры продолжают масштабную фазу расследования: продолжается анализ изъятой компьютерной техники, экспертиза химического состава ампул, а также процессуальная работа с лицами, которые непосредственно продавали и покупали фальсификат.

Как работали с поддельным средством для похудения «Биопатид»

Рекордная спецоперация СБУ и прокуратуры, в ходе которой одновременно было проведено 250 обысков в 13 регионах Украины, разоблачила преступную схему, построенную на мировом хайпе вокруг аналогов средств для похудения Mounjaro и Zepbound (действующее вещество — тирзепатид).

Препарата с названием Biopatid не существует вообще нигде в мире. Название придумали с нуля, а в Украине его зарегистрировали под видом обычной... «косметики». Сырье заказывали в Китае посылками стоимостью до 150 евро на физических лиц под видом «пищевых добавок», чтобы избежать внимания таможни и налогообложения. В Глевасе (Киевская область) кустарным способом раствором наполняли инсулиновые ручки-шприцы. Полиграфию и коробки заказывали в типографиях Киева и Днепра.

Себестоимость одной дозы с упаковкой составляла примерно $17, а продавали её доверчивым клиентам по цене до $1200. Только с начала 2026 года подпольный конвейер принёс более $5 миллионов чистой прибыли.

Организатор схемы, владелица киевской клиники Tryfonova MD Мария Трифонова, устроила даже платные курсы для всех желающих. Люди без какого-либо медицинского образования после коротких платных лекций становились «дистрибьюторами» и вводили неизвестное вещество под кожу пациентам по всей стране.

Подорванное здоровье и ответственность клиник

На данный момент статус подозреваемых по делу имеют 28 человек. Однако следствие расширяет круг расследования: правоохранители массово принимают заявления от пострадавших граждан, здоровью которых был нанесен ущерб после инъекций фальсификата. Пациенты жалуются на тяжелые осложнения, истощение и необратимые последствия для организма.

Кроме того, прокуратура готовит официальные обращения в Министерство здравоохранения Украины об аннулировании лицензий и разрешений на медицинскую практику для всех клиник и салонных сетей, которые были вовлечены в сбыт и введение фальсифицированного «Биопатида».

Напомним, киевская клиника эстетической медицины Tryfonova MD после громкого скандала вокруг препарата Biopatid и уголовного производства сменила название своей страницы в Instagram на VRODLYVA. В то же время опубликованный ранее контент никуда не исчез: в видео клиника по-прежнему фигурирует под старым названием Tryfonova MD.

На странице изменились аватарка и название аккаунта, однако в старых видео и их подписях сохраняется брендинг Tryfonova MD. Таким образом, ребрендинг пока выглядит скорее как смена вывески в соцсетях, тогда как цифровой след предыдущего бренда остается доступным подписчикам.

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