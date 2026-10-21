Sprawa „Biopatidu”: Sąd Apelacyjny w Dnieprze pozostawił Marię Trifonową w areszcie

W dniach 20 i 21 października Sąd Apelacyjny w Dnieprze rozpatrzył odwołania dotyczące środków zabezpieczających wobec osób zamieszanych w sprawę dotyczącą zakrojonej na szeroką skalę afery związanej z podrobionym „preparatem odchudzającym” Biopatid. Skład sędziowski rozpatrzył skargi adwokatów oraz samych podejrzanych, którzy próbowali zaskarżyć surowe środki zabezpieczające. Jednak decyzje sądu pierwszej instancji pozostały bez zmian — w areszcie pozostają Maria Trifonowa i Anatolij Czerkaski, ale z prawem do wpłacenia wielomilionowych kaucji.

Jak informowaliśmy wcześniej, w przypadku głównego podejrzanego Anatolija Czerkaskiego, którego śledztwo uznaje za bezpośredniego organizatora i przywódcę całej grupy przestępczej, prokuratorzy wnioskowali o ustalenie kaucji w wysokości 90 mln hrywien. Sędzia śledczy skierował go do aresztu do 10 listopada 2026 r. z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 75 milionów hrywien. W przypadku Marii Trifonowej, figurującej w aktach postępowania jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz dyrektor medyczny spółki „MEDHAUS LTD”, której zarzuca się organizację sprzedaży w ramach grupy, sąd ustalił kaucję w wysokości 68 mln hrywien, podczas gdy prokuratura wnioskowała o 80 mln hrywien.

O przebiegu rozprawy sądowej opowiedział w ekskluzywnym komentarzu dla UA.NEWS prokurator prokuratury obwodowej w Dniepropietrowsku Andrij Diachenko.

Według przedstawiciela oskarżenia podczas dwudniowych rozpraw w Sądzie Apelacyjnym w Dniepropietrowsku większość uczestników postępowania była w rzeczywistości zmuszona przyznać, że orzeczenia sądu pierwszej instancji są w pełni zgodne z prawem, uzasadnione i motywowane. Sąd nie znalazł żadnych podstaw do uchylenia środków zabezpieczających ani obniżenia kaucji, a skargi adwokatów zostały w całości oddalone.

„Nie ma legalnych pieniędzy”: dlaczego milionerzy z podziemnej fabryki pozostają w areszcie

Jednocześnie pytanie, dlaczego podejrzani do tej pory nie skorzystali z możliwości wyjścia z aresztu za kaucją, pozostaje bez odpowiedzi. Andrij Diachenko przypuszcza, że mogli liczyć na korzystne dla siebie orzeczenie sądu apelacyjnego. Nie wykluczył też problemów z udokumentowaniem pochodzenia środków.

„Być może ktoś miał nadzieję, że sąd apelacyjny zastosuje kaucję. Dlatego nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Być może nie chcą wpłacić kaucji. A może nie mają oficjalnego potwierdzenia, że środki te są zgodne z prawem, ponieważ konieczne jest potwierdzenie źródła pochodzenia pieniędzy, które mają zostać wpłacone jako kaucja” – wyjaśnił prokurator.

Tymczasem śledztwo w sprawie Biopatid trwa. Organy ścigania nadal analizują zabezpieczone dokumenty i sprzęt, ustalają osoby, które kupowały lek, a także te, które bezpośrednio zajmowały się jego sprzedażą. Osobnym kierunkiem działań są inni potencjalni uczestnicy tego procederu.

„Będziemy nadal analizować dokumenty i sprzęt. Będziemy ustalać tożsamość osób, które ten lek kupowały, oraz tych, które bezpośrednio go sprzedawały. Będziemy również kontynuować pracę z innymi osobami, które mogą być zamieszane w to przestępstwo” — powiedział Andrij Diachenko.

Jeśli wina podejrzanych zostanie udowodniona w sądzie, grozi im od ośmiu do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Ostateczną decyzję w sprawie ich winy i kary podejmie jednak sąd.

Śledczy i prokuratorzy kontynuują szeroko zakrojoną fazę śledztwa: trwa analiza skonfiskowanego sprzętu komputerowego, badania składu chemicznego ampułek, a także postępowanie wyjaśniające wobec osób, które bezpośrednio sprzedawały i kupowały podrobiony produkt.

Jak działał fałszywy środek odchudzający „Biopatid”

Rekordowa operacja specjalna Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i prokuratury, podczas której przeprowadzono jednocześnie 250 przeszukań w 13 regionach Ukrainy, ujawniła przestępczy schemat oparty na światowym szumie wokół analogów środków odchudzających Mounjaro i Zepbound (substancja czynna – tyrzepatyd).

Preparat o nazwie „Biopatid” nie istnieje nigdzie na świecie. Nazwę wymyślono od podstaw, a na Ukrainie zarejestrowano go pod pozorem zwykłego... „kosmetyku”. Surowiec zamawiano w Chinach w przesyłkach o wartości do 150 euro na osoby fizyczne pod pozorem „suplementów diety”, aby uniknąć kontroli celnej i opodatkowania. W Hlevasie (obwód kijowski) w sposób rzemieślniczy napełniano roztworem wstrzykiwacze insulinowe. Materiały poligraficzne i opakowania zamawiano w drukarniach w Kijowie i Dnieprze.

Koszt własny jednej dawki wraz z opakowaniem wynosił około 17 dolarów, a sprzedawano ją łatwowiernym klientom za cenę sięgającą 1200 dolarów. Tylko od początku 2026 roku ta nielegalna produkcja przyniosła ponad 5 milionów dolarów czystego zysku.

Organizatorka tego procederu, właścicielka kijowskiej kliniki Tryfonova MD Maria Tryfonowa, zorganizowała nawet płatne szkolenia dla wszystkich chętnych. Osoby bez żadnego wykształcenia medycznego po krótkich, płatnych wykładach stawały się „dystrybutorami” i wstrzykiwały nieznaną substancję pod skórę pacjentom w całym kraju.

Zniszczone zdrowie i odpowiedzialność klinik

Obecnie status podejrzanych w tej sprawie ma 28 osób. Jednak śledztwo rozszerza zakres dochodzenia: organy ścigania masowo przyjmują zgłoszenia od poszkodowanych obywateli, których zdrowiu wyrządzono szkodę po wstrzyknięciu podrobionego preparatu. Pacjenci skarżą się na poważne powikłania, wyczerpanie i nieodwracalne skutki dla organizmu.

Ponadto prokuratura przygotowuje oficjalne wnioski do Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w sprawie cofnięcia licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności medycznej wszystkim klinikom i sieciom salonów, które były zaangażowane w sprzedaż i podawanie sfałszowanego preparatu „Biopatid”.

Przypomnijmy, że kijowska klinika medycyny estetycznej Tryfonova MD po głośnym skandalu związanym z preparatem Biopatid oraz postępowaniu karnym zmieniła nazwę swojego profilu na Instagramie na VRODLYVA. Jednocześnie opublikowane wcześniej treści nigdzie nie zniknęły: w filmach klinika nadal figuruje pod starą nazwą Tryfonova MD.

Na stronie zmieniono awatar i nazwę konta, jednak w starych filmach i ich podpisach nadal widnieje branding Tryfonova MD. W ten sposób rebranding wygląda na razie raczej jak zmiana nazwy w mediach społecznościowych, podczas gdy cyfrowy ślad poprzedniej marki pozostaje dostępny dla obserwujących.

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