Poszkodowani ukraińscy żołnierze mogą złożyć wniosek o odszkodowanie od Federacji Rosyjskiej

Obrońcy i obrończynie Ukrainy mogą składać wnioski o odszkodowanie za szkody spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej od 24 lutego 2022 r. do Międzynarodowego Rejestru Szkód (RD4U) za pośrednictwem internetowej wersji portalu „Dія”. Narzędzie to zostało stworzone przez Ukrainę wspólnie z Unią Europejską i 43 państwami świata jako pierwszy etap międzynarodowego mechanizmu odszkodowawczego.

Dla żołnierzy i weteranów dostępnych jest pięć głównych kategorii wniosków, w szczególności dotyczących poważnych obrażeń ciała, a także pobytu w niewoli – w związku z przypadkami tortur, pozbawienia wolności, przemocy seksualnej i pracy przymusowej. Złożenie wniosku wymaga posiadania elektronicznego podpisu cyfrowego lub podpisu „Dія” oraz skanów dokumentów potwierdzających (zaświadczenia o statusie uczestnika działań wojennych lub osoby niepełnosprawnej w wyniku wojny, zaświadczeń Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz zaświadczeń lekarskich), a wysokość odszkodowań wnioskodawcy ustalają samodzielnie, kierując się rządowymi wytycznymi.

Źródło: Kanał 24.

Wcześniej międzynarodowy rejestr szkód spowodowanych agresją Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie uruchomił nową kategorię wniosków — A1.2. Dotyczy ona przymusowego wysiedlenia obywateli poza granice Ukrainy w wyniku zbrojnej agresji Rosji.

Rejestr szkód wyrządzonych Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji rozpoczął przyjmowanie wniosków w pięciu kolejnych kategoriach — od osób prawnych oraz organów władzy państwowej i samorządu lokalnego.

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