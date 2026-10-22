Защитники и защитницы Украины могут подать заявления о возмещении ущерба, причиненного агрессией РФ с 24 февраля 2022 года, в Международный реестр ущерба (RD4U) через веб-версию портала «Дия». Этот инструмент был создан Украиной совместно с Европейским Союзом и 43 странами мира в качестве первого этапа международного компенсационного механизма.

Для военнослужащих и ветеранов доступны пять основных категорий заявлений, в частности, касающихся тяжких телесных повреждений, а также пребывания в плену — по фактам пыток, лишения свободы, сексуального насилия и принудительного труда. Для подачи заявки требуется наличие электронной цифровой подписи или «Дія.Підпису», а также сканированные копии подтверждающих документов (удостоверение УБД или лица с инвалидностью вследствие войны, справки ВЛК, СБУ и медицинские выписки), а размеры компенсаций заявители определяют самостоятельно, ориентируясь на правительственные нормативы.

Источник: 24 Канал.

До этого международный реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, открыл новую категорию заявлений — A1.2. Она касается вынужденного перемещения граждан за пределы Украины в результате вооруженной агрессии России.

Реестр ущерба, нанесенного Украине в результате российской агрессии, начал прием заявлений еще по пяти категориям — от юридических лиц и органов государственной власти и местного самоуправления.

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