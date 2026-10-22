Na podstawie materiałów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy sąd wydał kolejny wyrok skazujący wobec członka grupy agenturowo-bojowej rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU). Komórka ta została zdemaskowana i zneutralizowana przez SBU latem 2024 roku w obwodzie charkowskim.

Wówczas funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali wszystkich czterech członków wrogiej grupy, którzy wysadzili samochód ukraińskiego żołnierza. W wyniku wybuchu żołnierz odniósł ciężkie obrażenia. Według danych SBU członkowie grupy są również zamieszani w podpalenia obiektów „Ukrzaliznyci”.

Na podstawie materiałów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w sierpniu 2026 roku sprawca został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Obecnie skazany otrzymał kolejny wyrok w postaci 15 lat pozbawienia wolności za podpalenie dwóch szaf przekaźnikowych „Ukrzaliznyci”.

Przypomnijmy, że zadanie wrogie wykonywał zwerbowany przez rosyjskich agentów robotnik z przedmieść Charkowa.

Mężczyzna znalazł się w kręgu zainteresowań rosyjskich służb dzięki swojemu znajomemu z Doniecka, który należy do tak zwanych „sił specjalnych DNR” i współpracuje z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Ustalono, że w celu podpalenia szaf przekaźnikowych agent nabył łatwopalną mieszankę, którą następnie wylał na urządzenia elektryczne.

Na podstawie nowych faktów dotyczących działalności dywersyjnej agenta sąd uznał go za winnego na podstawie części 2 art. 15 oraz części 2 art. 113 Kodeksu karnego Ukrainy (dokonany zamach dywersyjny w warunkach stanu wojennego).

Śledztwo prowadzili funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w obwodzie charkowskim pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej. Informację tę podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. SBU zatrzymała w obwodzie poltawskim agenta RF, który przygotowywał zabójstwo dowódcy jednostki wojskowej. SBU zatrzymała agenta Federacji Rosyjskiej, który podłożył ładunek wybuchowy w pobliżu instytucji państwowej w centrum Równego. Wcześniej kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie donieckim agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego, który kierował w rejonie Słowiańska bomby kierowane i drony uderzeniowe. Agent rosyjskich służb specjalnych zmieniał miejsca pracy w przedsiębiorstwach w Dnieprze, aby pozyskiwać informacje służące do korygowania uderzeń Rosji. Ostatecznie mężczyzna zatrudnił się w przedsiębiorstwie sektora obronnego, gdzie sporządzał szczegółowe schematy hal produkcyjnych i magazynów.

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