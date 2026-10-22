根据乌克兰安全局（SBU）提供的证据，法院对俄罗斯军事情报局（格鲁乌）一个间谍作战小组的成员作出了又一项有罪判决。该组织于2024年夏季在哈尔科夫州被SBU查获并瓦解。

当时，执法人员逮捕了该敌对团伙的全部四名成员，他们曾炸毁了一名乌克兰军人的汽车。爆炸导致该士兵身受重伤。据乌克兰安全局称，该团伙成员还涉嫌纵火焚烧“乌克兰铁路”的设施。

根据乌克兰安全局提供的材料，2026年8月，该犯罪嫌疑人被判处15年有期徒刑并没收财产。

目前，该罪犯因纵火焚烧乌克兰铁路公司的两座继电器柜，又被判处15年有期徒刑。

需要指出的是，执行这项敌对任务的是一名被俄罗斯人招募的、来自哈尔科夫郊区的杂工。

该男子之所以被俄罗斯情报机构盯上，是因为他的一位来自顿涅茨克的熟人——此人隶属于所谓的“顿涅茨克人民共和国特种部队”，并与俄罗斯情报机构有合作。

经查明，该特工为纵火焚烧继电器柜，购买了易燃混合物，随后将其泼洒在电气设备上。

基于该特工从事破坏活动的新证据，法院认定其犯有《乌克兰刑法典》第15条第2款及第113条第2款规定的罪行（在战时状态下实施的已遂破坏未遂罪）。

调查由哈尔科夫州安全局（SBU）工作人员在州检察院的程序指导下进行。 乌克兰安全局通报了这一消息。 乌克兰安全局在波尔塔瓦州逮捕了一名俄罗斯间谍，该间谍正策划谋杀某军事单位指挥官。 乌克兰安全局在里夫内市中心一处政府机构附近，抓获了一名放置爆炸物的俄罗斯间谍。 此前，SBU反间谍部门在顿涅茨克州抓获了一名俄罗斯军事情报特工，该特工曾在斯洛维扬斯克方向引导制导炸弹和攻击型无人机。 一名俄罗斯特工在第聂伯市的多家企业频繁更换工作岗位，以此获取情报以协助调整俄罗斯的打击行动。最终，该男子进入一家国防企业工作，并在那里绘制了车间和仓库的详细示意图。

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