В Украине приговорили агента российской разведки за подрыв автомобиля военнослужащего ВСУ

По материалам Службы безопасности Украины суд вынес еще один обвинительный приговор участнику агентурно-боевой группы российской военной разведки (ГРУ). Эту ячейку СБУ раскрыла и нейтрализовала летом 2024 года в Харьковской области.

Тогда правоохранители задержали всех четырёх участников вражеской группы, которые взорвали автомобиль украинского военнослужащего. В результате взрыва военнослужащий получил тяжёлые ранения. По данным СБУ, участники группы также причастны к поджогам объектов «Укрзализныци».

По материалам СБУ, в августе 2026 года злоумышленник был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время осужденный получил еще один срок в виде 15 лет лишения свободы за поджог двух релейных шкафов «Укрзализныци».

Напомним, вражескую задачу выполнял завербованный рашистами разнорабочий из пригорода Харькова.

В поле зрения спецслужб РФ этот мужчина попал через своего знакомого из Донецка, который входит в состав так называемого «спецназа ДНР» и сотрудничает с российскими спецслужбами.

Установлено, что для поджога релейных шкафов агент приобрел легковоспламеняющуюся смесь, которую впоследствии вылил на электрооборудование.

На основании новых фактов подрывной деятельности агента суд признал его виновным по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на диверсию, совершенное в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. СБУ задержала в Полтавской области агента РФ, который готовил убийство командира воинской части. СБУ задержала агента РФ, который заложил взрывчатку возле государственного учреждения в центре Ровно. Ранее контрразведка СБУ задержала в Донецкой области агента российской военной разведки, который наводил на Славянском направлении управляемые авиабомбы и ударные дроны. Агент российских спецслужб менял места работы на предприятиях Днепра, чтобы получать информацию для корректировки ударов РФ. В конце концов мужчина устроился на предприятие оборонного сектора, где составлял подробные схемы цехов и складов.

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