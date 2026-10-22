Pięciu mieszkańcom obwodu tarnopolskiego postawiono zarzuty nielegalnego wykorzystywania znaków towarowych znanych światowych marek.

Zgodnie z wynikami ekspertyz straty poniesione przez firmy The Procter & Gamble Company oraz Henkel AG & Co. KGaA przekraczają 12,9 mln hrywien.

Z danych śledztwa wynika, że organizator wciągnął w ten proceder swoją siostrę oraz znajomych. Od grudnia 2025 r. do kwietnia 2026 r. kupowali surowce, produkowali, pakowali i sprzedawali podrobione środki piorące pod markami ARIEL, TIDE, LENOR, DASH i PERSIL. Produkty były sprzedawane za pośrednictwem hurtowni w zachodnich regionach Ukrainy.

Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli prawie 9 tysięcy litrów podrobionych środków, ponad 16 tysięcy etykiet, sprzęt produkcyjny, samochody oraz gotówkę.

Wszystkim pięciu oskarżonym postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa na podstawie części 3 art. 229 Kodeksu karnego Ukrainy. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci kaucji. Według danych prokuratury organizator i jego siostra figurują również w innej sprawie na podstawie analogicznego artykułu, która jest obecnie rozpatrywana przez sąd.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Ternopilu.

7 października Państwowe Biuro Śledcze rozpoczęło operację specjalną „Zielona Tarcza” w branży leśnej. Funkcjonariusze organów ścigania będą wykrywać nielegalne wycinki, kradzieże drewna oraz schematy korupcyjne.

O wynikach operacji specjalnej „Zielona Tarcza” Państwowe Biuro Śledcze poinformuje po zakończeniu wstępnych czynności śledczych.

Wcześniej Państwowe Biuro Śledcze ujawniło przypadek funkcjonariusza patrolowego, który za 7 tysięcy dolarów organizował wyjazd do Polski.

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