特尔诺皮尔州有五名居民被指控涉嫌非法使用世界知名品牌的商标。

根据鉴定结论，宝洁公司（The Procter & Gamble Company）和汉高公司（Henkel AG & Co. KGaA）的损失超过1290万格里夫纳。

据调查显示，该组织者将自己的妹妹及几位熟人卷入了这一犯罪活动。 从2025年12月至2026年4月，他们采购原材料，生产、包装并销售假冒ARIEL、TIDE、LENOR、DASH和PERSIL品牌的洗衣用品。 产品通过乌克兰西部地区的批发基地进行销售。

在搜查过程中，执法人员查获了近9000升假冒洗涤剂、超过1.6万张标签、生产设备、车辆及现金。

这五名涉案人员均被指控违反《乌克兰刑法典》第229条第3款。法院已对其采取保释作为预防措施。 据检察院称，该组织者及其妹妹还因同类罪名卷入另一宗案件，该案目前正在法院审理中。

消息来源：特尔诺皮尔州检察院。

10月7日，国家调查局在林业领域启动了代号为“绿色盾牌”的专项行动。执法人员将查露非法砍伐、盗伐木材及腐败行为。

国家调查局将在完成初步调查工作后，公布“绿色盾牌”专项行动的结果。

此前，国家调查局曾揭露一名巡警，该巡警以7000美元为代价组织了前往波兰的行程。

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