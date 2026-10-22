Пятерым жителям Тернопольской области было предъявлено подозрение в незаконном использовании торговых марок известных мировых брендов.

Согласно заключениям экспертиз, ущерб, нанесенный компаниям The Procter & Gamble Company и Henkel AG & Co. KGaA, превышает 12,9 млн грн.

По данным следствия, организатор привлек к схеме свою сестру и знакомых. С декабря 2025 года по апрель 2026 года они закупали сырье, изготавливали, фасовали и продавали поддельные моющие средства под марками ARIEL, TIDE, LENOR, DASH и PERSIL. Продукцию сбывали через оптовые базы в западных регионах Украины.

В ходе обысков правоохранители изъяли почти 9 тысяч литров фальсифицированных средств, более 16 тысяч этикеток, производственное оборудование, автомобили и наличные деньги.

Всем пятерым фигурантам инкриминируют правонарушение по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде залога. По данным прокуратуры, организатор и его сестра также фигурируют в другом деле по аналогичной статье, которое в настоящее время рассматривается судом.

Источник: Тернопольская областная прокуратура.

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