W obwodzie donieckim 18 żołnierzom jednej z jednostek wojskowych postawiono zarzuty udziału w procederze nielegalnego uzyskiwania dodatków bojowych.

Wśród osób objętych postępowaniem znajduje się ośmiu oficerów i dziesięciu żołnierzy szeregowych.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, od stycznia 2024 r. do kwietnia 2025 r. oficerowie wpisywali do dokumentów służbowych nieprawdziwe informacje o udziale poszczególnych żołnierzy w działaniach bojowych. W rzeczywistości nie wykonywali oni wskazanych zadań, a niektórzy przebywali poza odpowiednimi obszarami.

Na podstawie tych dokumentów żołnierzom wypłacano wynagrodzenie oraz dodatkowe świadczenia, w tym kwoty sięgające 100 tysięcy hrywien miesięcznie. Łączna kwota strat poniesionych przez państwo przekroczyła 9,3 mln hrywien.

Osobom objętym postępowaniem zarzuca się oszustwo, legalizację nielegalnie uzyskanych środków, nadużycie stanowiska służbowego oraz uchylanie się od służby wojskowej. Na majątek podejrzanych nałożono zajęcie.

Źródło: Prokuratura Specjalistyczna ds. Obrony Regionu Wschodniego.

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