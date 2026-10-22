18 военнослужащих подозреваются в махинациях с боевыми выплатами на сумму 9,3 млн грн

В Донецкой области 18 военнослужащим одной из воинских частей было предъявлено подозрение в причастности к схеме незаконного получения боевых выплат.

Среди фигурантов — восемь офицеров и десять военнослужащих рядового состава.

По данным следствия, с января 2024 года по апрель 2025 года офицеры вносили в служебные документы ложные сведения об участии отдельных военнослужащих в боевых действиях. На самом деле они не выполняли указанных задач, а некоторые находились за пределами соответствующих районов.

На основании этих документов военным начисляли денежное довольствие и дополнительные вознаграждения, в частности выплаты до 100 тысяч гривен в месяц. Общая сумма ущерба государству превысила 9,3 млн грн.

Фигурантам инкриминируют мошенничество, легализацию незаконно полученных средств, злоупотребление служебным положением и уклонение от военной службы. На имущество подозреваемых наложен арест.

Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

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