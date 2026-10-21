Наместник Киево-Печерской лавры Авраамий сообщил о смерти отца

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины, епископ Авраамий, сообщил о смерти своего отца. Протоиерей Михаил Лотиш скончался 21 октября.

О потере близкого человека епископ написал на своей странице в Facebook.

Епископ Авраамий вспомнил о духовных наставлениях отца, который привил ему любовь к Богу и научил преодолевать жизненные испытания с верой. «Папа, сегодня мое сердце переполнено невыразимой болью, благодарностью и светлой печалью. Трудно найти слова, чтобы выразить всё то, что живёт в душе, когда прощаешься с самым дорогим человеком, который подарил тебе жизнь, любовь и мудрость. Вы так искренне любили Господа! Своей верой, молитвой и собственным примером Вы передали мне самое ценное — любовь к нашему Источнику Жизни, Господу Вседержителю. Вы научили меня смотреть на жизнь через призму веры, доверять Божьему Промыслу, не терять надежды и помнить, что за каждым земным испытанием стоит Господь, Который никогда не оставляет человека», – отметил он.

Епископ Авраамий выразил благодарность отцу за мудрые советы, поддержку, терпение и пример священнического служения, а также за родительскую любовь.

Также епископ попросил у отца прощения за неосторожные слова, возможные обиды и всё, чего не успел сказать или сделать при его жизни. «Благодарю Бога за то, что именно Вы были моим отцом. За годы, проведённые рядом с Вами, за Ваши молитвы, за Ваше присутствие в моей жизни. Сегодня я провожаю Вас в вечность с болью в сердце, но с верой в Воскресение Христово. Ведь для нас, христиан, смерть – это не окончательная разлука, а переход в другую жизнь, в которой надеемся снова встретиться во Господе», – отметил он.

Об этом сообщил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ПЦУ епископ Авраамий.

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