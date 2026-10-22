Погода в Украине 22 октября: до +20° тепла, дожди и штормовой ветер

В четверг, 22 октября, в Украине сохранится теплая осенняя погода, местами температура воздуха поднимется до +20°. При этом в большинстве регионов ожидаются дожди, а в западных областях возможны значительные осадки и порывы ветра до 20 м/с.

По прогнозу синоптиков, в течение дня в Украине будет облачно с прояснениями.

В большинстве регионов пройдут небольшие дожди. В западных областях днем осадки будут умеренными, а в Закарпатье и Прикарпатье ожидаются значительные дожди. В то же время в восточных и юго-восточных областях осадков не прогнозируется.

Ветер преимущественно юго-восточный и восточный, скоростью 7–12 м/с. В большинстве западных областей днем местами возможны порывы ветра до 15–20 м/с.

Температура воздуха днем составит +12…+17°, а на юге страны будет теплее — +15…+20°.

В Киеве и Киевской области 22 октября также будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха днем в Киевской области составит +12…+17°, а в столице — +15…+17°.

Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы.

В среду, 21 октября, на территории Украины ожидалась облачная с прояснениями погода. Подавляющее большинство регионов останется без существенных осадков, лишь в отдельных областях, кроме запада и юго-запада, возможен небольшой дождь.

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