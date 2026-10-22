Pogoda na Ukrainie 22 października: do +20°C, deszcze i porywisty wiatr

W czwartek, 22 października, na Ukrainie utrzyma się ciepła jesienna pogoda, a miejscami temperatura powietrza wzrośnie do +20°. Jednocześnie w większości regionów spodziewane są deszcze, a w obwodach zachodnich możliwe są obfite opady i porywy wiatru do 20 m/s.

Według prognozy meteorologów w ciągu dnia na Ukrainie będzie pochmurno z przejaśnieniami.

W większości regionów wystąpią niewielkie opady deszczu. W obwodach zachodnich opady w ciągu dnia będą umiarkowane, natomiast w Zakarpaciu i na Podkarpaciu spodziewane są obfite deszcze. Jednocześnie w obwodach wschodnich i południowo-wschodnich nie prognozuje się opadów.

Wiatr będzie przeważnie południowo-wschodni i wschodni, o prędkości 7–12 m/s. W większości obwodów zachodnich w ciągu dnia miejscami możliwe są porywy wiatru do 15–20 m/s.

Temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie +12…+17°, a na południu kraju będzie cieplej — +15…+20°.

W Kijowie i obwodzie kijowskim 22 października również będzie pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami możliwe są niewielkie opady deszczu.

Wiatr południowo-wschodni o prędkości 7–12 m/s.

Temperatura powietrza w ciągu dnia w obwodzie kijowskim wyniesie +12…+17°, a w stolicy — +15…+17°.

Informacje te podano w prognozie Ukrajńskiego Centrum Hydrometeorologicznego.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej.

W środę, 21 października, na terenie Ukrainy spodziewano się pogody pochmurnej z przejaśnieniami. W zdecydowanej większości regionów nie wystąpią znaczące opady, jedynie w niektórych obwodach, z wyjątkiem zachodu i południowego zachodu, możliwe są niewielkie opady deszczu.

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