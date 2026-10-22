Amerykańska firma Lockheed Martin rozważa możliwość opracowania specjalnej wersji myśliwca F-16 z uwzględnieniem potrzeb Ukrainy. Wśród potencjalnych ulepszeń znajduje się zwiększenie zasięgu lotu, zamontowanie nowoczesnego radaru oraz rozszerzenie listy kompatybilnego uzbrojenia europejskiego.

Według wstępnych informacji zmodernizowany F-16 może zostać wyposażony w stację radiolokacyjną z aktywną anteną fazową (AESA), a także zyskać możliwość stosowania szerszego spektrum europejskich środków bojowych. Chodzi tu w szczególności o kierowane bomby lotnicze i pociski skrzydłowe.

Obecnie Ukraina korzysta głównie z europejskich myśliwców F-16, zmodernizowanych w ramach programu przedłużenia okresu eksploatacji (MLU). Jednocześnie samoloty te zachowały starsze stacje radarowe, które pod względem możliwości ustępują nowocześniejszym systemom.

Na razie nie wiadomo, czy projekt przewiduje produkcję nowych samolotów F-16 specjalnie dla Ukrainy, czy też chodzi o gruntowną modernizację już posiadanych maszyn.

Drugi wariant może być podobny do tureckiego programu modernizacji myśliwców F-16. W jego ramach starsze samoloty otrzymują nowe komputery pokładowe, oprogramowanie, awionikę oraz stacje radarowe.

Takie podejście potencjalnie pozwoliłoby Ukrainie zwiększyć zdolności bojowe istniejącej floty lotniczej oraz przedłużyć okres eksploatacji myśliwców bez konieczności zakupu znacznie droższych samolotów w wersji Block 70.

Jedną z możliwych opcji modernizacji jest radar AN/APG-83 SABR, który firma Lockheed Martin proponuje do modernizacji istniejących samolotów F-16. Ta stacja radarowa wykorzystuje technologię aktywnej fazowanej siatki antenowej (AESA).

Na pierwszym opublikowanym zdjęciu przedstawiono model prawdopodobnej ukraińskiej wersji myśliwca F-16 w nowym malowaniu. Widoczne są na nim również zintegrowane zbiorniki paliwa oraz kontener celowniczy Sniper XR.

Na drugim zdjęciu widoczny jest radar AN/APG-83 SABR, który firma Lockheed Martin aktywnie promuje jako opcję modernizacji myśliwców F-16.

Jednocześnie informacje na temat specjalnej ukraińskiej wersji F-16 pozostają na razie wstępne: nie podano ostatecznych parametrów technicznych, formatu realizacji projektu ani terminów jego ewentualnego wdrożenia.

Informację tę podaje Defence Blog, powołując się na źródła w firmie.

W poniedziałek, 19 października, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z przedstawicielami amerykańskiej firmy zbrojeniowej Lockheed Martin. Jednym z tematów rozmów była ochrona Ukrainy przed rakietami balistycznymi.

Holandia zgodziła się pomóc Ukrainie w zakresie obsługi technicznej samolotów F-16. Decyzja została podjęta po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który wcześniej informował o długotrwałym pobycie części ukraińskich myśliwców na remontach w Europie.

Wcześniej dyrektor generalny Airbusa Guillaume Fori zwrócił się do premiera Wielkiej Brytanii Andy’ego Bernama z zastrzeżeniem dotyczącym ewentualnego wyboru amerykańskiej firmy Lockheed Martin do produkcji wojskowych satelitów Skynet.

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