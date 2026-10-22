洛克希德·马丁公司正考虑为乌克兰研制一款F-16的特别版本

美国洛克希德·马丁公司正在考虑根据乌克兰的需求，研发一款F-16战斗机的特别版本。 潜在的改进包括：增加航程、安装现代化雷达以及扩大与欧洲武器的兼容范围。

据初步消息，现代化后的F-16可能配备有主动相控阵雷达（AESA），并具备使用更广泛欧洲制导武器的能力。 具体而言，包括制导炸弹和巡航导弹。

目前，乌克兰主要使用的是根据“服役期延长计划”（MLU）进行现代化改装的欧洲F-16战斗机。但这些战机仍保留着较旧的雷达系统，其性能不及更先进的系统。

目前尚不清楚该项目是计划专门为乌克兰生产新型F-16，还是对现有战机进行深度现代化改造。

第二种方案可能类似于土耳其的F-16战斗机升级计划。在该计划框架下，老旧战机将配备新的机载计算机、软件、航电系统和雷达站。

这种做法有望使乌克兰在无需采购价格高出许多的Block 70版本战机的情况下，提升现有机队的作战能力并延长战机的服役寿命。

其中一种可能的升级方案是采用洛克希德·马丁公司为现有F-16现代化改造提供的AN/APG-83 SABR雷达。该雷达站采用了有源相控阵（AESA）技术。

首张公开的图片展示了乌克兰版F-16战斗机采用新涂装的模型。图中还可见机身整合式副油箱和“狙击手XR”（Sniper XR）瞄准吊舱。

第二张图片展示了AN/APG-83 SABR雷达，洛克希德·马丁公司正积极将其作为F-16战斗机现代化升级的选项进行推广。

不过，关于乌克兰版F-16的详细信息目前仍处于初步阶段：最终的技术参数、项目实施方式以及可能的落地时间均未公布。

据Defence Blog援引该公司消息人士的话报道。

10月19日（周一），乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基会见了美国国防公司洛克希德·马丁的代表。讨论的议题之一是乌克兰的弹道导弹防御问题。

荷兰已同意协助乌克兰进行F-16战机的维护工作。这一决定是在与总统弗拉基米尔·泽连斯基会谈后做出的，此前泽连斯基曾表示，部分乌克兰战斗机已在欧洲进行长期维修。

此前，空客首席执行官纪尧姆·福里曾致函英国首相安迪·伯纳姆，对美国洛克希德·马丁公司可能被选中生产“天网”（Skynet）军用卫星一事提出警告。

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