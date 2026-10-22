Lockheed Martin рассматривает возможность создания специальной версии F-16 для Украины

Американская компания Lockheed Martin рассматривает возможность разработки специальной версии истребителя F-16 с учетом потребностей Украины. Среди потенциальных усовершенствований — увеличение дальности полета, установка современного радара и расширение перечня совместимого европейского вооружения.

По предварительной информации, модернизированный F-16 может получить радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой (AESA), а также возможность применять более широкий спектр европейских средств поражения. Речь идет, в частности, об управляемых авиабомбах и крылатых ракетах.

В настоящее время Украина использует преимущественно европейские истребители F-16, модернизированные в рамках программы продления срока службы MLU. В то же время эти самолеты сохранили устаревшие радиолокационные станции, которые уступают более современным системам по своим возможностям.

Пока неизвестно, предусматривает ли проект производство новых F-16 специально для Украины или речь идет о глубокой модернизации уже имеющихся самолетов.

Второй вариант может быть схож с турецкой программой модернизации истребителей F-16. В её рамках старые самолёты получают новые бортовые компьютеры, программное обеспечение, авионику и радиолокационные станции.

Такой подход потенциально позволил бы Украине повысить боевые возможности имеющегося авиапарка и продлить срок эксплуатации истребителей без закупки значительно более дорогих самолетов версии Block 70.

Одним из возможных вариантов модернизации является радар AN/APG-83 SABR, который Lockheed Martin предлагает для модернизации имеющихся F-16. Эта радиолокационная станция использует технологию активной фазированной антенной решетки AESA.

На первом обнародованном изображении представлена модель вероятной украинской версии истребителя F-16 в новой раскраске. На ней также заметны конформные топливные баки и прицельный контейнер Sniper XR.

На втором изображении показан радар AN/APG-83 SABR, который компания Lockheed Martin активно продвигает в качестве варианта модернизации истребителей F-16.

В то же время информация о специальной украинской версии F-16 пока остается предварительной: окончательные технические характеристики, формат реализации проекта и сроки его возможного воплощения не сообщались.

Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на источники в компании.

В понедельник, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin. Одной из тем обсуждения стала защита Украины от баллистических ракет.

Нидерланды согласились помочь Украине с техническим обслуживанием F-16. Решение было принято после беседы с президентом Владимиром Зеленским, который ранее сообщал о длительном пребывании части украинских истребителей на ремонте в Европе.

Ранее генеральный директор Airbus Гийом Фори обратился к премьер-министру Великобритании Энди Бернему с предостережением относительно возможного выбора американской компании Lockheed Martin для производства военных спутников Skynet.

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