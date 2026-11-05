Sprawa Kartagina: sąd aresztował bez możliwości zwolnienia za kaucją Witalija Rybalka, znanego pod pseudonimem Bokser

Wyższy Sąd Antykorupcyjny wydał postanowienie w sprawie środka zabezpieczającego wobec Witalija Rybalki, który figuruje w sprawie dotyczącej przestępczej organizacji „Kartagina” pod pseudonimem „Bokser”. Sąd uwzględnił wniosek prokuratorów i nakazał zatrzymanie podejrzanego na okres 60 dni bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Według danych śledztwa założyciel klubu sportowego „Udar-Korosten” Rybalki odpowiadał za siłową część ugrupowania i zajmował się rozpraszaniem ludzi zgodnie z poleceniami przywódców struktury, która obejmowała handel narkotykami, oszukańcze call center i miała protektorów wśród byłych funkcjonariuszy organów ścigania.

Źródło: Suspilne.

Wyższy Sąd Antykorupcyjny zastosował areszt na 60 dni z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 15 mln hrywien wobec Władimira Cenowa — pierwszego zastępcy szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej. Figurował on w sprawie „Kartagina” dotyczącej „ochrony” nielegalnych call center.

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

Po opublikowaniu nowych materiałów w ramach sprawy „Kartagina” organy antykorupcyjne zatrzymały pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Włodzimierza Cenowa.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od call center. Stawiał opór i groził bronią.

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