“迦太基案”：法院对化名“拳击手”的维塔利·里巴尔科下达了无保释羁押令

最高反腐败法院对维塔利·里巴尔卡采取了羁押措施，他在涉及犯罪组织“迦太基”的案件中以“拳击手”的绰号出现。 法院批准了检察官的申请，裁定对该嫌疑人实施60天的羁押，且不得保释。

据调查显示，“乌达尔-科罗斯滕”体育俱乐部的创始人 里巴尔卡负责该团伙的武力部门，并按照该犯罪网络领导人的指示对他人实施报复。该犯罪网络涉及毒品交易、诈骗呼叫中心，且在前执法部门官员中拥有庇护者。

来源：Suspilne。

最高反腐败法院对国家警察局战略调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫作出60天羁押的裁决，并设定1500万格里夫纳的保释金。 他涉嫌参与“迦太基”案，该案涉及为非法呼叫中心提供“庇护”。

需要指出的是，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已向五名犯罪组织成员发出嫌疑通知，该组织前一天在“迦太基”行动中被揭露。嫌疑犯中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察局的高级官员。

随着“迦太基”案新证据的公布，反腐败机构拘留了国家警察局战略调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫。

乌克兰国家反腐败局（NABU）在涉及呼叫中心行贿案的调查中，拘留了乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜库。他当时曾进行反抗并持枪威胁。

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