Дело «Карфаген»: суд заключил под стражу без залога Виталия Рыбалка, известного под псевдонимом «Боксер»

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении Виталия Рыбалки, фигурирующего в деле о преступной организации «Карфаген» под прозвищем «Боксер». Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и назначил подозреваемому содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

По данным следствия, основатель спортивного клуба «Удар-Коростень» Рыбалка отвечал за силовой блок группировки и занимался расправой над людьми по указаниям руководителей схемы, которая охватывала наркоторговлю, мошеннические колл-центры и имела покровителей среди бывших сотрудников правоохранительных органов.

Источник: «Суспильне».

Высший антикоррупционный суд взял под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 15 млн грн Владимира Ценова — первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции. Он фигурирует в деле «Карфаген» о «крыше» над незаконными колл-центрами.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

После обнародования новых материалов в рамках дела «Карфаген» антикоррупционные органы задержали первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Он сопротивлялся и угрожал оружием.

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