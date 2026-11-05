Дело «Карфаген»: суд заключил под стражу без залога Виталия Рыбалка, известного под псевдонимом «Боксер»
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении Виталия Рыбалки, фигурирующего в деле о преступной организации «Карфаген» под прозвищем «Боксер». Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и назначил подозреваемому содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
По данным следствия, основатель спортивного клуба «Удар-Коростень» Рыбалка отвечал за силовой блок группировки и занимался расправой над людьми по указаниям руководителей схемы, которая охватывала наркоторговлю, мошеннические колл-центры и имела покровителей среди бывших сотрудников правоохранительных органов.
Источник: «Суспильне».
Высший антикоррупционный суд взял под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 15 млн грн Владимира Ценова — первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции. Он фигурирует в деле «Карфаген» о «крыше» над незаконными колл-центрами.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.
После обнародования новых материалов в рамках дела «Карфаген» антикоррупционные органы задержали первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова.
НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Он сопротивлялся и угрожал оружием.