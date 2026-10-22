10月22日乌克兰天气：最高气温+20°，有降雨和狂风

10月22日（星期四），乌克兰将持续温暖的秋季天气，部分地区气温将升至+20°。与此同时，大部分地区预计将有降雨，西部地区可能出现较强降水，阵风风速可达20米/秒。

据气象预报，当天乌克兰境内将多云，偶有放晴。

大部分地区将出现小雨。西部各州白天的降水将较为温和，而喀尔巴阡地区和喀尔巴阡山麓地区预计将出现大雨。与此同时，东部和东南部各州预计不会有降水。

风向以东南风和东风为主，风速为7–12米/秒。西部大部分地区白天局部地区可能出现阵风，风速可达15–20米/秒。

白天气温将在+12…+17°之间，而该国南部将更为温暖——+15…+20°。

10月22日，基辅及基辅州也将多云间晴。局部地区可能有小雨。

东南风，风速7–12米/秒。

基辅州白天的气温将在+12…+17°之间，首都地区则为+15…+17°。

乌克兰水文气象中心在预报中通报了这一情况。

预计11月乌克兰将逐渐转冷，但总体而言，当月气温可能高于气候平均值。

10月21日（周三），乌克兰境内预计将出现多云间晴的天气。绝大多数地区将无明显降水，仅西部和西南部以外的个别地区可能会有小雨。

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