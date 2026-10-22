乌克兰安全局军事反间谍部门又揭露了一名潜伏在乌克兰武装部队中的俄罗斯间谍。 这名来自日托米尔州的应征入伍者，早在入伍前就被俄罗斯联邦安全局（FSB）招募，他向敌方提供了乌克兰军队的坐标，并引导俄军对一个无人机操作员分队实施了空袭。 得益于乌克兰安全局（SBU）的迅速行动，超过100名乌克兰无人机操作员得以提前从潜在打击区域撤离。

据调查显示，该嫌疑人擅自离开部队后抵达基辅州，并在那里继续执行俄罗斯特工机构的任务。 他向俄罗斯联邦安全局（FSB）提供了乌克兰国防军的坐标，并追踪了乌克兰军队后勤中心的部署情况，俄方正是据此策划了针对这些目标的导弹和空中打击。

乌克兰安全局（SBU）人员记录了该嫌疑人的违法行为，并在基辅州某处至关重要的仓库附近将其抓获。

根据案卷材料显示，FSB早在该男子被征召入乌克兰武装部队之前就已将其招募。起初，他执行所谓的“测试任务”——收集乌克兰北部燃料与能源综合体设施的部署信息。

随后，俄罗斯特工机构指使该特工应征入伍，以便他能直接在乌克兰军队内部进行间谍活动。

在参加无人机操作员培训课程期间，该男子为敌方收集了训练中心指挥部及军人的个人数据。此后，他向俄罗斯特工机构传递了相关情报，这些情报可能被用于策划对乌克兰军事设施的打击行动。

作为合作回报，俄罗斯代表向该间谍承诺将其“撤离”至俄罗斯并授予俄罗斯国籍。

在抓捕过程中，警方从该嫌疑人处查获了一部智能手机，据乌克兰安全局称，该手机中存有其与俄罗斯联邦安全局（FSB）合作的证据。

安全局调查人员已根据《乌克兰刑法典》的两项条款向该男子告知了嫌疑：

在战时状态下实施的叛国罪 ；

明知虚假地报告关键基础设施设施存在爆炸威胁。

目前，该嫌疑人已被羁押，不得保释。若罪名成立，他将面临无期徒刑并没收财产的处罚。

乌克兰安全局强调，及时揭露该间谍使超过100名乌克兰军人得以从危险区域撤离，并避免了无人机操作员可能遭受的伤亡。

乌克兰安全局通报了这一消息。

此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅拘留了一名18岁的敖德萨居民，该人涉嫌叛国罪。 据调查显示，他向俄罗斯特工机构提供了针对敖德萨和第聂伯罗的袭击坐标，收集了有关乌克兰防空系统和国防企业的情报，并策划在首都实施恐怖袭击。

在罗夫诺州，一名计划在货运列车驶过前炸毁铁路轨道的FSB特工被判处15年有期徒刑并没收财产。 该男子本计划安装爆炸装置，并在列车行驶过程中远程引爆。乌克兰安全局（SBU）早在2025年1月就将其抓获——当时他尚未来得及安放炸药。

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