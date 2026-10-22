乌克兰国家银行（NBU）许可部门主任在搜查事件背景下解释了被解职的原因

乌克兰国家银行许可部主任达里娅·索菲娜表示，她早在10天前就已提交了主动辞职申请。

她强调，这是她的个人决定，乌克兰国家银行的同事和董事会均已知晓此事。据索菲娜称，目前既未对其本人或其团队展开任何调查，他们也不具备任何诉讼程序中的当事人身份。

此外，这位官员还驳斥了关于她将出国的传闻，并指出在发布该帖子时，她正在乌克兰国家银行的工作岗位上，自2022年起便在此任职。

索菲娜补充道，任职期间她曾负责针对俄罗斯的制裁政策，自2024年起则在牌照审批团队工作。

来源：达里娅·索菲娜，Facebook。

需要指出的是，乌克兰国家银行牌照管理部主任达里娅·索菲娜在国家反腐败局（NABU）展开搜查的前两天辞去职务并出境。UA.News援引其自有消息来源报道了这一消息。 据该媒体报道，索菲娜涉及一起与国有“Sens Bank”相关的案件中的一个案节。

乌克兰国家反腐败局此前证实，已于10月21日对乌克兰国家银行办公场所及一名员工的住所进行了搜查。 该局表示，未拘留任何人，也未对任何人提出指控，其余细节出于庭前调查的考虑不予披露。

此前在10月21日，议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克推测，国家反腐败局对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什诺的搜查可能与“喀尔巴阡石油化工”公司及“森斯银行”的相关情况有关。 据热列兹尼亚克称，瓦西里·韦塞利耶在上述两起事件中均涉案，该议员称其为“班科瓦街派来的监督人”。 他还援引了“森斯银行”前监事会主席的证词，据其称，正是皮什尼将韦塞利引荐至该银行。

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