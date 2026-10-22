在敖德萨州南部的“图兹利夫斯基利曼”国家自然公园，人们观察到黄毛茛开花——这是一种被列入《乌克兰红皮书》的珍稀药用植物。 这一罕见现象出现在10月底，当时大多数植物的开花期早已结束。

国家公园科研部主任、生物学博士伊万·鲁塞夫公布了该花卉的视频，并通报了这一消息。

黄罂粟属于罂粟科。这是一种草本植物，通常高20至50厘米，有时可长到一米高。其所有部位都含有黄色的乳汁。 该植物广泛分布于欧洲大西洋沿岸、地中海、黑海和亚速海沿岸地区。

黄罂粟不仅具有观赏价值，还具有药用价值。其地上部分在开花期间被采收，用作制药工业的原料。 该植物含有一系列生物碱，其中包括用于制药的格劳辛。

特别是，从黄芥中提取的物质被用于生产“格劳文特”和“支气管舒”等药物，这些药物用于缓解咳嗽。 同时，该植物本身含有生物活性化合物，因此将其用于自我治疗是危险的。

伊万·鲁塞夫将这种花朵的绽放称为对乌克兰男女性捍卫者的象征性致意，正因为有他们的付出，国家公园的工作人员才能继续探索野生自然，并记录战争对环境的影响。

来源：伊万·鲁塞夫。

在德国多特蒙德的罗姆贝格公园植物园，不明身份者盗走了一株名为“巨型阿莫尔福法卢斯”的花卉。该植物被认为是世界上气味最难闻的植物。

在基辅州克留克夫什奇纳地区，一名48岁的妇女殴打并辱骂了一名11岁的男孩。据初步调查，冲突起因是该儿童在路边花坛上摘了一朵花。 事发视频被上传至社交媒体后，引起了警方的关注。