W Narodowym Parku Przyrodniczym „Zatoki Tuzli” na południu obwodu odeskiego odnotowano kwitnienie żółtej maki — rzadkiej rośliny leczniczej wpisanej do Czerwonej Księgi Ukrainy. To niezwykłe zjawisko zaobserwowano pod koniec października, kiedy większość roślin zakończyła już okres kwitnienia.

Informację tę przekazał dr nauk biologicznych, kierownik działu naukowo-badawczego parku narodowego Iwan Rusiew, który opublikował film przedstawiający kwiat.

Mak żółty należy do rodziny makowatych. Jest to roślina zielna, która zazwyczaj osiąga wysokość 20–50 centymetrów, a czasami dorasta do jednego metra. Wszystkie jej części zawierają żółty mleczny sok. Roślina ta występuje na wybrzeżach Europy Atlantyckiej oraz nad Morzem Śródziemnym, Morzem Czarnym i Morzem Azowskim.

Mak żółty ma nie tylko znaczenie dekoracyjne, ale także lecznicze. Jego część nadziemną zbiera się w okresie kwitnienia i wykorzystuje jako surowiec dla przemysłu farmaceutycznego. Roślina zawiera szereg alkaloidów, w szczególności glaucynę, którą wykorzystuje się do produkcji leków.

W szczególności substancje uzyskane z żółtnicy żółtej wykorzystuje się do produkcji preparatów „Glauvent” i „Broncholitin”, stosowanych w celu łagodzenia kaszlu. Jednocześnie sama roślina zawiera związki biologicznie aktywne, dlatego stosowanie jej w samoleczeniu jest niebezpieczne.

Iwan Rusiew nazwał kwitnienie tej rośliny symbolicznym pozdrowieniem dla ukraińskich obrońców i obrończyń, dzięki którym pracownicy parku narodowego mogą nadal badać dziką przyrodę i dokumentować wpływ wojny na środowisko.

Źródło: Iwan Rusiew.

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