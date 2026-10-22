В Одесской области зацвёл редкий вид растения, занесённый в Красную книгу Украины

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» на юге Одесской области зафиксировали цветение желтого мачка — редкого лекарственного растения, занесенного в Красную книгу Украины. Необычное явление наблюдали в конце октября, когда большинство растений уже завершило период цветения.

Об этом сообщил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев, который опубликовал видео с цветком.

Желтый мак относится к семейству маковых. Это травянистое растение, которое обычно достигает 20–50 сантиметров в высоту, а иногда вырастает до одного метра. Все его части содержат желтый молочный сок. Растение распространено на побережьях Атлантической Европы, Средиземного, Чёрного и Азовского морей.

Желтый мак имеет не только декоративное, но и лекарственное значение. Его надземную часть заготовляют во время цветения и используют в качестве сырья для фармацевтической промышленности. Растение содержит ряд алкалоидов, в частности глауцин, который применяют для изготовления лекарственных препаратов.

В частности, вещества, полученные из желтого мачка, используют в производстве препаратов «Глаувент» и «Бронхолитин», которые применяют для облегчения кашля. В то же время само растение содержит биологически активные соединения, поэтому использовать его для самолечения опасно.

Иван Русев назвал цветение цветка символическим поздравлением украинским защитникам и защитницам, благодаря которым сотрудники национального парка могут продолжать исследовать дикую природу и фиксировать влияние войны на окружающую среду.

Источник: Иван Русев.

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