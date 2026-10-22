В рядах ВСУ разоблачили агента ФСБ, который организовал российскую атаку на подразделение операторов БПЛА

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила ещё одного российского агента в рядах ВСУ. Мобилизованный житель Житомирской области, завербованный ФСБ еще до призыва, передавал врагу координаты украинских военных и навел российскую воздушную атаку на подразделение операторов беспилотников. Благодаря оперативным действиям СБУ удалось своевременно эвакуировать более 100 украинских операторов беспилотников из зоны потенциального поражения.

По данным следствия, после самовольного оставления воинской части фигурант прибыл в Киевскую область, где продолжил выполнять задания российской спецслужбы. Он передавал ФСБ координаты Сил обороны Украины, а также отслеживал расположение логистических центров украинской армии, по которым россияне готовили ракетно-авиационные удары.

Сотрудники СБУ зафиксировали противоправную деятельность подозреваемого и задержали его вблизи одного из критически важных складов в Киевской области.

Согласно материалам дела, ФСБ завербовала мужчину ещё до его мобилизации в Вооружённые силы Украины. Сначала он выполнял так называемые тестовые задания — собирал информацию о расположении объектов топливно-энергетического комплекса на севере Украины.

Впоследствии российские спецслужбисты поручили агенту мобилизоваться в Силы обороны, чтобы он мог шпионить непосредственно внутри украинской армии.

Во время обучения на курсах операторов беспилотников мужчина собирал для врага персональные данные командования и военнослужащих учебного центра. В дальнейшем он передавал российской спецслужбе сведения, которые могли быть использованы для подготовки ударов по украинским военным объектам.

В обмен на сотрудничество представители РФ обещали агенту «эвакуацию» в Россию и получение российского гражданства.

Во время задержания у подозреваемого изъяли смартфон, на котором, по данным СБУ, содержались доказательства его сотрудничества с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения ;

заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва на объекте критической инфраструктуры.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В СБУ отмечают, что своевременное разоблачение агента позволило эвакуировать более 100 украинских военнослужащих из опасной зоны и предотвратить возможные потери среди операторов БПЛА.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Ранее Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве 18-летнего жителя Одессы, которого подозревают в государственной измене. По данным следствия, он передавал российским спецслужбам координаты для атак на Одессу и Днепр, собирал информацию об украинской противовоздушной обороне и оборонных предприятиях, а также готовил теракт в столице.

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