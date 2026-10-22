W Ukrainie zarejestrowano ponad 2 miliony weteranów i weteranek, a po zakończeniu wojny ich liczba może wzrosnąć do 5–6 milionów. Jednocześnie monitorowanie przeprowadzone przez rzecznika praw obywatelskich wykazało, że ponad połowa ankietowanych weteranów uważa, iż państwo nie chroni ich praw.

O tym poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka. Zgodnie z wynikami monitoringu ponad milion weteranów uważa, że ich prawa pozostają niezabezpieczone.

Dmytro Lubinec zwraca uwagę, że zamiast pełnego wsparcia po powrocie z frontu lub z niewoli żołnierze zmuszeni są do długotrwałej „walki” z państwową biurokracją.

„Wyobraźcie sobie: milion obywateli Ukrainy, którzy poświęcili część swojego życia i zdrowia – a bez utraty zdrowia nie da się obecnie zdemobilizować... Oznacza to, że są to z góry ludzie, którzy odnieśli rany i zostali zwolnieni ze służby wojskowej właśnie ze względu na stan zdrowia. A milion takich obywateli uważa, że państwo nic nie zrobiło i nie robi nic, by chronić ich prawa” – zaznaczył Lubinec.

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Dodał również, że według jego szacunków po zakończeniu wojny liczba weteranów wyniesie co najmniej 5–6 milionów.

Źródło: RBC-Ukraina

Wcześniej Lubinec odniósł się do przypadku pobicia studenta przez wykładowcę w obwodzie odeskim.

Ponadto Lubinec wyjaśnił, czy komisje ds. rekrutacji mogą zabierać telefony i siłą wsadzać ludzi do autobusów.

Wcześniej Lubinec poinformował o wszczęciu dwóch postępowań karnych po kontroli Centrum Tymczasowego Przebywania w Chmielnickim.

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