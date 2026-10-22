Відео: Понад мільйон ветеранів вважають, що держава порушує їхні права — Лубінець

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В Україні зареєстрували понад 2 мільйони ветеранів і ветеранок, а після завершення війни їхня кількість може зрости до 5–6 мільйонів. Водночас моніторинг омбудсмена показав, що більш як половина опитаних ветеранів вважають, що держава не захищає їхніх прав.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини. За результатами моніторингу, понад мільйон ветеранів відчувають, що їхні права залишаються незахищеними.

Дмитро Лубінець зазначає, що замість повноцінної підтримки після повернення з передової чи полону бійці змушені вступати у тривалий «бій» із державною бюрократією.

«Уявляєте, один мільйон громадян України, які віддали частину свого життя та здоров'я — а без втрати здоров'я зараз неможливо демобілізуватися... Тобто це апріорі люди, які отримали поранення і звільнилися з військової служби саме за станом здоров'я. І мільйон таких громадян вважають, що держава нічого не зробила і не робить для захисту їхніх прав», — зазначив Лубінець.

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Він також додав, що, за його оцінками, після завершення війни кількість ветеранів становитиме щонайменше 5–6 мільйонів.

Джерело: РБК-Україна

Раніше Лубінець відреагував на побиття студента викладачем на Одещині.

Окрім того, Лубінець пояснив, чи можуть ТЦК забирати телефон і силоміць саджати людей у буси.

До цього Лубінець заявив про два кримінальні провадження після перевірки Хмельницького ТЦК.

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