Ирина Сопонару весело отпраздновала 40-летие и рассмешила пользователей сети

Украинская актриса и комик Ирина Сопонару 22 октября отмечает 40-летие. По случаю праздника знаменитость опубликовала в Instagram юмористическое видео, в котором подшутила над своим возрастом.

Сначала перед именинницей появляется торт со свечами в форме цифры «30». Однако впоследствии цифру «3» заменяют на «4». Когда Ирина осознает, что ей исполнилось 40 лет, она комично убегает от торта.

«С днём рождения меня! Принимаю поздравления», — подписала она ролик.

Среди тех, кто уже успел присоединиться к поздравлениям Сопонару, — актриса Анна Саливанчук, комик Дядя Жора, ведущая Алина Доротюк, режиссёр Алексей Комаровский и многие другие:

«Будь счастлива, невероятная девочка, потому что ты этого достойна», «Поздравляю! С Днем рождения! Всего наилучшего», «С Днем рождения, звездочка. Пусть цифры в паспорте никогда не помешают твоим мечтам и надеждам», «С Днем рождения, землячка».

Ирина Сопонару: что важно знать

Ирина Сопонару — украинская актриса и комик, прославившаяся благодаря участию в юмористических телепроектах. Широкую популярность ей принесла роль Яринки в комедийном сериале «Однажды под Полтавой».

Также артистка выступала в «Лиге смеха», Comedy Woman и «Женском квартале», снималась в комедийных сериалах и играла в театре «Чёрный квадрат».

Актриса опубликовала в своём Instagram забавное видео.



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