В приложении «Дія» появилась возможность привлечь переводчика жестового языка во время онлайн-регистрации брака

В Украине расширили функционал сервиса «Брак онлайн» в приложении «Дия». Отныне люди с нарушениями слуха и/или речи могут бесплатно воспользоваться услугами переводчика жестового языка непосредственно во время церемонии бракосочетания.

Это нововведение призвано сделать государственную регистрацию брака более доступной для людей, которым требуется дополнительная поддержка при общении. Услуги переводчика жестового языка предоставляются молодоженам бесплатно.

Чтобы воспользоваться ею, при подаче заявления о регистрации брака в приложении «Дия» необходимо поставить соответствующую отметку в поле выбора поддержки и указать тип нарушения — слуха и/или речи.

После этого переводчик жестового языка присоединится к онлайн-церемонии и обеспечит коммуникацию между женихом и невестой и сотрудником Цифрового офиса ДРАЦС Министерства юстиции.

Обновление было внедрено в соответствии с постановлением Кабинета министров от 6 августа 2026 года № 994. Документ предусматривает расширение доступности цифровой услуги и возможность привлечения переводчика жестового языка при дистанционной регистрации брака.

По данным Министерства юстиции, за девять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали 135 316 браков. Из них 47 306 пар поженились через приложение «Дия» — это почти 35 % от общего количества зарегистрированных браков.

С момента запуска сервиса в сентябре 2024 года возможностью дистанционной регистрации брака воспользовались более 82 тысяч пар.

В Министерстве юстиции также планируют расширять возможности цифровой услуги. В частности, до конца 2026 года совместно с «Укрпочтой» предполагается начать поэтапное внедрение международной доставки свидетельств о браке.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Напомним, что в Украине теперь можно оформить через приложение «Дия» выплаты в связи с беременностью и родами, а также пособие по уходу за ребенком до одного года.

В приложении и на портале «Дия» разрабатывают новую услугу, которая позволит онлайн подавать уведомления о начале строительства или реконструкции частных, садовых и дачных домов высотой до двух этажей (без учета мансарды), а также гаражей и хозяйственных построек.

В приложении «Дия» запустили ИИ-агента для получения документов и оплаты штрафов.

Напомним, в «Дии» автоматизировали продление бронирования работников.

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