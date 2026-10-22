“Dii”平台现已支持在在线结婚仪式中安排手语翻译

乌克兰在“迪亚”（Dія）应用程序中扩展了“在线结婚”服务的功能。从现在起，听力障碍和/或语言障碍人士可在结婚仪式期间直接免费使用手语翻译服务。

此项新举措旨在让在沟通中需要额外支持的人群更便捷地办理国家婚姻登记。手语翻译服务对新婚夫妇完全免费。

如需使用该服务，在“迪亚”应用中提交婚姻登记申请时，需在“支持选项”栏中勾选相应选项，并注明障碍类型——听力障碍和/或语言障碍。

随后，手语翻译将加入在线仪式，确保新婚夫妇与司法部民事登记与公民事务数字办公室工作人员之间的沟通顺畅。

此次更新是根据2026年8月6日第994号内阁决议实施的。该文件规定了扩大数字服务的可及性，并允许在远程婚姻登记过程中引入手语翻译。

据司法部数据显示，2026年前九个月，乌克兰共登记了135 316对婚姻。 其中，有47 306对夫妇通过“迪亚”（Дія）应用程序办理了结婚登记——这占已登记婚姻总数的近35%。

自2024年9月该服务上线以来，已有超过8.2万对夫妇使用了远程结婚登记服务。

司法部还计划进一步拓展该数字服务的功能。特别是，预计到2026年底，将与“乌克兰邮政”合作，分阶段推出结婚证书的国际递送服务。

乌克兰司法部发布了这一消息。

需要提醒的是，从现在起，乌克兰民众可通过“迪亚”平台办理与怀孕和分娩相关的津贴，以及一岁以下婴儿的育儿补助。

“迪亚”应用程序及门户网站正在开发一项新服务，用户可通过该服务在线提交关于开始建造或翻新两层及以下（不包括阁楼）的私人住宅、花园住宅和度假屋， 以及车库和附属建筑的开工或改建申报。

“迪亚”应用已推出AI助手，用于办理文件领取和罚款缴纳事宜。

需要提醒的是，“迪亚”平台已实现了员工预订的自动续期功能。

关注我们在