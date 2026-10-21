Avrami, namiestnik Ławry Kijowsko-Peczerskiej, poinformował o śmierci swojego ojca

Namiestnik Świętej Ławry Zaśnięcia w Kijowie-Peczersku Kościoła Prawosławnego Ukrainy, biskup Awraam, poinformował o śmierci swojego ojca. Protoierej Michaił Lotysz zmarł 21 października.

O stracie bliskiej osoby biskup napisał na swoim profilu na Facebooku.

Biskup Awraam wspomniał o duchowych naukach ojca, który zaszczepił w nim miłość do Boga i nauczył pokonywać życiowe próby z wiarą. „Tato, dzisiaj moje serce przepełnia niewypowiedziany ból, wdzięczność i jasny smutek. Trudno znaleźć słowa, by wyrazić wszystko to, co żyje w duszy, gdy żegnasz się z najdroższą osobą, która podarowała ci życie, miłość i mądrość. Tak szczerze kochałeś Pana! Swoją wiarą, modlitwą i własnym przykładem przekazałeś mi to, co najcenniejsze – miłość do naszego Źródła Życia, Pana Wszechmogącego. Nauczyłeś mnie patrzeć na życie przez pryzmat wiary, ufać Bożej Opatrzności, nie tracić nadziei i pamiętać, że za każdą ziemską próbą stoi Pan, który nigdy nie opuszcza człowieka” – zaznaczył.

Biskup Abraham wyraził wdzięczność ojcu za mądre rady, wsparcie, cierpliwość i przykład kapłańskiej posługi, a także za ojcowską miłość.

Biskup poprosił również ojca o przebaczenie za nieostrożne słowa, ewentualne urazy oraz wszystko, czego nie zdążył powiedzieć lub zrobić za jego życia. „Dziękuję Bogu za to, że to właśnie Ty byłeś moim ojcem. Za lata spędzone u Pana boku, za Pana modlitwy, za Pana obecność w moim życiu. Dzisiaj żegnam się z Tobą w drodze do wieczności z bólem w sercu, ale z wiarą w Chrystusowe Zmartwychwstanie. Bo dla nas, chrześcijan, śmierć nie jest ostatecznym rozstaniem, lecz przejściem do innego życia, w którym mamy nadzieję spotkać się ponownie w Panu” – zaznaczył.

Informację tę przekazał biskup Awraamij, namiestnik Świętej Ławry Zaśnięcia w Kijowie-Peczersku należącej do Cerkwi Prawosławnej Ukrainy.

Władze państwowe uznały diecezję zaporoską Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie (MP) za powiązaną z Rosyjską Cerkwią Prawosławną.

RPC oficjalnie zatwierdziła co najmniej 12 modlitw dotyczących wojny.

Przypomnijmy, że głowa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarcha Cyryl (Władimir Gundiajew), oświadczył, że stworzenie bomby atomowej w ZSRR było przejawem „łaski Bożej” i pomogło zapobiec zniszczeniu kraju. Oświadczenie to wygłosił po liturgii w klasztorze Świętej Trójcy Serafimowo-Diviowskim.

Patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl wydał książkę „Wojna. Poza widocznymi przyczynami i skutkami”, w której twierdzi, że wynik wojen rzekomo wyznacza Bóg, a zwycięstwo odnosi ten, kto stoi „po stronie światła”.

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