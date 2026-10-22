Svyrydenko opowiedziała o swoim życiu po odejściu z rządu

Julia Sviridenko oświadczyła, że zakończenie pełnienia funkcji premier nie oznacza zakończenia jej działalności zawodowej.

Obecnie planuje wykorzystać swoje 12-letnie doświadczenie w służbie publicznej w sektorze edukacji, w szczególności w KSE Business School.

Była premier opowiedziała o tym podczas 10. Ukraińskiego Kongresu Kobiet w Kijowie. Jak powiedziała, stanowisko to nigdy nie było dla niej celem samym w sobie, a jedynie narzędziem do realizacji zamierzeń i programów państwowych.

Swyrydenko podkreśliła również, że kobiety w polityce spotykają się z uprzedzeniami. Jednocześnie po rezygnacji z urzędu zyskała więcej czasu dla rodziny — teraz może jeść śniadanie z dzieckiem i odbierać je ze szkoły.

Źródło: kanał YouTube 10. Ukraińskiego Kongresu Kobiet.

Była premier Julia Swiridenko została prezesem KSE Business School. Wcześniej pracowała w tej szkole jako wykładowczyni gościnna.

Zgodnie z oświadczeniami majątkowymi Julia Swirydenko zadeklarowała za pracę wykładowczyni w Kijowskiej Szkole Ekonomii (KSE) ponad 3,24 mln hrywien za rok 2025. Jednocześnie Jegor Grygorenko, który zasiada w radzie dyrektorów tej instytucji, wykazał 279,3 tys. hrywien wynagrodzenia za ten sam okres. Poszczególne wypłaty od KSE zadeklarowała również była zastępczyni szefa Biura Prezydenta Iryna Mudra.

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