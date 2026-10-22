Свириденко рассказала о жизни после ухода из правительства

Юлия Свириденко заявила, что уход с поста премьер-министра не означает завершение профессиональной деятельности.

Теперь она планирует применить свой 12-летний опыт государственной службы в сфере образования, в частности в KSE Business School.

Об этом экс-премьер рассказала во время 10-го Украинского женского конгресса в Киеве. По ее словам, должность никогда не была самоцелью, а лишь инструментом для реализации замыслов и государственных программ.

Свириденко также подчеркнула, что женщины в политике сталкиваются с предвзятым отношением. В то же время после отставки у нее появилось больше времени для семьи — теперь она может завтракать с ребенком и забирать его из школы.

Источник: YouTube-канал 10-го Украинского женского конгресса.

Бывшая премьер-министр Юлия Свириденко стала президентом KSE Business School. Ранее она работала в школе в качестве приглашенного лектора.

Согласно декларациям, Юлия Свириденко за работу лектором в Киевской школе экономики (КШЕ) задекларировала более 3,24 млн грн за 2025 год. В то же время Егор Григоренко, входящий в Совет директоров учреждения, указал 279,3 тыс. грн зарплаты за аналогичный период. Отдельные выплаты от КШЕ также задекларировала бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудра.

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