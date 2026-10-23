В пяти городах Украины можно оплачивать коммунальные услуги через «Куб»

Группа «Нафтогаз» расширила возможности мобильного приложения «Куб». Теперь подключать коммунальные услуги по своему адресу и оплачивать их в одном месте могут жители пяти украинских городов — Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова. Ранее полный функционал для подключения и оплаты коммунальных услуг был доступен только киевлянам. Теперь к ним присоединились жители еще четырех крупных городов.

В компании пояснили, что новые возможности позволяют пользователям удобнее рассчитываться за коммунальные услуги. Вместо того чтобы открывать разные сервисы для оплаты каждого счета, можно воспользоваться одним приложением.

Как работает оплата коммунальных услуг

С помощью «Куба» пользователи могут просматривать начисления за коммунальные услуги и оплачивать счета одним платежом. По информации компании, комиссии за такую оплату нет. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо подключить в приложении личный счет за природный газ. После этого пользователи могут настроить оплату других доступных коммунальных услуг по своему адресу.

Приложение позволяет собрать счета в одном месте, чтобы не искать отдельно информацию о начислениях и способах оплаты для каждой услуги. Это может быть удобно для тех, кто ежемесячно оплачивает несколько коммунальных счетов. В то же время доступность конкретных услуг зависит от возможностей сервиса для соответствующего адреса. Поэтому перед оплатой стоит проверить, какие именно счета отображаются в приложении.

Какие возможности добавили ранее

Расширение сервиса произошло после предыдущих обновлений. В сентябре пользователи «Куба» получили возможность оплачивать в приложении электроэнергию. Тогда же для жителей Киева стала доступна оплата всех коммунальных счетов. Теперь этот функционал распространили еще на Харьков, Днепр, Одессу и Львов. Таким образом, сервис постепенно объединяет все больше коммунальных платежей в одном месте.

Таким образом, сейчас жители пяти городов могут пользоваться «Кубом» для подключения доступных коммунальных услуг и оплаты счетов без комиссии. Для этого нужно подключить в приложении личный счет за природный газ и проверить доступные услуги по своему адресу. Об этом сообщили в Группе «Нафтогаз».