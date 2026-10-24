Счетная палата проверила 21,6 трлн грн государственных средств за 30 лет

С 1996 года Счетная палата контролирует использование государственных средств в Украине. За три десятилетия её аудиторы проверили, как были использованы в общей сложности 21,6 трлн грн. По итогам работы учреждение выявило нарушений и растрат на сумму 1,33 трлн грн. Эта сумма охватывает результаты проверок за весь период деятельности Счетной палаты. За это время аудиторы:

утвердили 2453 аудиторских отчета;

провели проверки 17 466 объектов;

проверили использование государственных средств на сумму 21,6 трлн грн.

Эти показатели Счетная палата обнародовала в отчете к своему 30-летию. В то же время сумма выявленных нарушений не означает, что все эти средства были непосредственно похищены. Она охватывает нарушения и растраты, зафиксированные в ходе аудита. Для установления конкретных фактов присвоения средств и ответственности за них требуются отдельные расследования и соответствующие решения компетентных органов.

На что аудиторы обращают внимание сейчас

По словам председателя Счетной палаты Ольги Пищанской, в настоящее время ведомство сосредоточивается на проверках в нескольких важных сферах. Среди них — оборонные расходы, восстановление инфраструктуры и прозрачность использования международной помощи. Контроль за оборонными средствами имеет особое значение в условиях полномасштабной войны. Аудиторы проверяют, как используются государственные ресурсы, в частности при закупках для нужд Вооруженных сил Украины.

Не менее важное направление — восстановление поврежденной инфраструктуры. Проверки должны помочь установить, используются ли выделенные средства по назначению и соответствуют ли расходы поставленным задачам. Особое внимание уделяется международной помощи. Речь идет о прозрачности использования ресурсов, которые Украина получает от партнеров, и контроле за тем, как эти средства направляются на определенные нужды.

Какие проверки определены в качестве приоритетных в 2025–2026 годах

В 2025–2026 годах Счетная палата определила две ключевые контрольные меры по результатам внутренних конкурсов. Первая — аудит того, как проводятся оборонные закупки для тылового обеспечения Вооруженных сил Украины. Такая проверка касается использования средств на обеспечение армии и соблюдения установленных правил закупок.

Вторая — комплексный финансовый аудит Бучанской городской территориальной общины. Он должен охватить использование финансовых ресурсов общины и помочь оценить, насколько надлежащим образом ими распоряжались. Кроме того, в октябре аудиторы проверили финансовую деятельность Государственного бюро расследований за 2025 год.

Счетная палата подчеркивает важность независимого контроля за государственными финансами. Такие проверки позволяют выявлять нарушения, оценивать эффективность использования бюджетных средств и определять сферы, где необходим усиленный контроль. Об этом свидетельствуют итоговые данные деятельности учреждения.

Группа депутатов Европейского парламента призвала институты ЕС, а также лидеров государств и правительств стран-членов ввести новый санкционный режим в отношении коррумпированных лиц и организаций. Инициатива предусматривает создание механизма, который называют «санкционным режимом Магнитского».

По словам народного депутата Анны Скороход, происходит разрушение Украинского Дунайского пароходства, что может привести к фактическому закрытию едва ли не единственного водного логистического маршрута для экспорта украинской аграрной продукции. Она также готовится обнародовать подробности возможной коррупции в морской отрасли.

В Офисе генерального прокурора уволили восемь человек, упомянутых в контексте операции «Карфаген», а также ликвидировали ряд должностей. О результатах работы сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Ковальский, добавив, что 24 прокурора прошли проверку на полиграфе, а кадровый аудит в ОГП и областных прокуратурах продолжается.