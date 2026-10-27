Демограф объяснил, какие риски грозят Украине в течение 50 лет

Украина сталкивается с серьезными демографическими вызовами, в частности из-за более низкой продолжительности жизни по сравнению с ведущими странами Европы. Согласно приведенным данным, украинские женщины живут в среднем на 8–10 лет меньше, а мужчины — до 14 лет меньше, чем в этих странах.

По состоянию на середину 2026 года население Украины оценивается в 28,5 млн человек. Демограф Александр Гладун объяснил, почему стране будет сложно преодолеть демографический кризис, от чего будет зависеть возвращение украинцев из-за рубежа и какие решения могут замедлить сокращение населения.

Сколько украинцев останется через 10, 30 и 50 лет

По оценке директора Института демографии и исследований качества жизни Эллы Либановой, по состоянию на середину 2026 года численность населения Украины составляет около 28,5 млн человек. Это примерно на 500 тысяч меньше ранее озвученной оценки в 29 млн. Одной из главных причин сокращения является выезд украинцев за границу.

В интервью УНИАН демограф Александр Гладун пояснил, что долгосрочные прогнозы зависят от трех основных факторов: рождаемости, смертности и миграции. На их основе специалисты разрабатывают несколько сценариев — оптимистический, средний и пессимистический.

В Украине прогнозирование затрудняет война, которая существенно изменила демографические тенденции. Поэтому при расчетах необходимо учитывать различные варианты завершения боевых действий. Например, окончание войны в 2026 году может стать основой для оптимистического сценария, в 2027–2028 годах — промежуточного, а в 2030 году — пессимистического.

По продолжительности демографические прогнозы делятся на краткосрочные — примерно на три–пять лет, среднесрочные — на 10–15 лет и долгосрочные, охватывающие 50 лет и более. Чем дольше период прогнозирования, тем выше неопределенность.

«Кроме того, прогнозы либо ежегодно, либо с определённой периодичностью пересматриваются в зависимости от изменяющихся факторов. Поэтому прогноз не следует воспринимать как приговор. Некоторое время назад ООН спрогнозировала, что к концу этого века нас будет 15 млн. И в современных демографических условиях практически для всех стран мира прогнозы будут указывать на сокращение численности населения. В середине этого века население планеты начнёт сокращаться — это, можно сказать, общемировой тренд. Просто у нас своя специфика», — отметил Гладун.

Краткосрочные прогнозы помогают государству планировать текущую работу, среднесрочные — разрабатывать стратегии на 10–15 лет. Долгосрочные имеют преимущественно предупредительное значение: они показывают, к каким последствиям могут привести определенные тенденции, если ничего не менять.

Сможет ли Украина преодолеть демографический кризис

По мнению Гладуна, сравнивать нынешнюю ситуацию в Украине с восстановлением населения после предыдущих войн не совсем корректно. После Второй мировой войны во многих странах наблюдался рост рождаемости, однако сегодня демографические условия иные: даже в мирной Европе население многих государств сокращается.

«Что касается опыта других стран, мы как раз занимаемся этой проблемой — влиянием войны на демографическую ситуацию — в рамках проекта, финансируемого Национальным фондом исследований Украины. К сожалению, мы только начали эти исследования. Проводить параллели сложно, но можно выявить определенные закономерности. Вот мы сейчас этим и занимаемся и еще будем года два заниматься», — подчеркнул демограф.

В то же время говорить о демографической обреченности Украины не стоит. После завершения войны число погибших уменьшится, рождаемость может вырасти, вынужденная миграция сократится, а продолжительность жизни — увеличится. Однако даже при благоприятных условиях тенденция к сокращению населения может сохраниться, хотя ее темпы удастся замедлить.

Для улучшения ситуации одного лишь завершения боевых действий будет недостаточно. Государству нужна последовательная социально-демографическая и экономическая политика. В 2024 году Кабинет Министров утвердил Стратегию демографического развития Украины до 2030 года.

Однако результативность таких мер зависит от финансирования. По словам Гладуна, план реализации стратегии предусматривает финансирование мероприятий из местных бюджетов, а не из государственного. Опыт предыдущей стратегии, утвержденной в 2006 году, показал, что без надлежащего финансового обеспечения ожидать существенных результатов сложно.

Что может стимулировать рождаемость

По оценке демографа, для естественного воспроизводства населения на 100 женщин должно приходиться примерно 210–220 рожденных детей. Приведенные им текущие оценки составляют около 90–110 детей на 100 женщин.

В то же время исследования, проведенные до полномасштабного вторжения, свидетельствовали о том, что украинские семьи в целом хотели иметь двоих детей. Поэтому одной из ключевых задач государства является создание условий, при которых семьи смогут реализовать эти планы.

«На 100 женщин должно приходиться примерно 210–220 рожденных детей, чтобы избежать угрозы сокращения населения. Нынешние оценки — это около 90–110 детей на 100 женщин. Но исследования, проведенные до полномасштабного вторжения, показали, что украинские семьи в целом ориентировались на рождение двух детей. То есть желание иметь детей у украинских семей есть, однако им нужны надлежащие условия. И этот материальный фактор очень сильно влияет, потому что рождение ребенка повышает риск того, что семья окажется за чертой бедности. И здесь государственная поддержка — долгосрочная, не такая, как у нас (на несколько лет), а как в ведущих странах Европы — до окончания школы или даже высшего учебного заведения, — имеет решающее значение», — пояснил Гладун.

Демограф также обратил внимание на рост требований к образованию, воспитанию и обеспечению детей. На рождаемость влияет и сложность совмещения материнства с работой. Для улучшения ситуации нужны гибкие графики, доступные детские сады и готовность работодателей трудоустраивать матерей. Предвзятое отношение к женщинам с детьми остается дополнительным препятствием.

Еще одно направление — увеличение продолжительности жизни. По оценке эксперта, Украина уступает ведущим европейским странам по этому показателю примерно на 8–10 лет среди женщин и до 14 лет среди мужчин.

Важно также сократить трудовую миграцию. Еще до полномасштабного вторжения около 1,4 млн украинцев имели виды на жительство в европейских странах, и примерно миллион из них уехали на работу. По словам Гладуна, это свидетельствует об экономических проблемах, в частности о недостаточном уровне зарплат и структуре экономики, которые побуждают людей искать лучшие возможности за рубежом.

Что больше всего будет влиять на численность населения

Рождаемость, продолжительность жизни и миграция тесно связаны между собой, поэтому определить единственный решающий фактор сложно. В то же время сейчас особенно большое влияние на численность населения Украины оказывает война. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за границу уехали около 5,8 млн украинцев.

«В то же время важна и рождаемость. Если ребенок не родился, в будущем он не сможет пойти на работу, не станет частью экономической жизни страны. Поэтому рождаемость — это, на мой взгляд, главное. Но при этом мы должны уже как-то перестать зацикливаться на численности населения. Экономика должна подстраиваться под то, что есть. Понимаете? Мне кажется, что у нас экономику планируют под 50 млн человек», — отметил Гладун.

По мнению эксперта, экономическая эффективность государства также имеет большое значение. Даже если население сокращается, производительность труда может расти благодаря автоматизации, искусственному интеллекту и лучшей организации рабочих процессов.

В качестве примера Гладун привёл Эстонию, которая после распада СССР смогла достичь значительно более высокого ВВП на душу населения, чем Украина, несмотря на гораздо меньшую численность населения.

«Влиять можно на все три демографических фактора, в том числе и на миграцию. Люди уезжают за границу не только из-за зарплат, но и из-за чувства справедливости, доверия к системе, уверенности в будущем. Даже если разница в зарплатах с соседями, например с Польшей, невелика, украинцы все равно едут работать туда, потому что там им проще защитить свои права», — пояснил демограф.

Поэтому важно создать в Украине условия, при которых люди захотят оставаться, работать и строить своё будущее дома.

Будут ли уезжать мужчины после окончания войны

Элла Либанова ранее предупреждала о риске новой, «мужской» волны миграции после войны, когда мужчины смогут выехать к своим семьям за границу. По словам Гладуна, решение оставаться в Украине или уезжать в значительной степени будет зависеть от условий завершения войны. Это повлияет как на тех, кто уже находится за границей, так и на тех, кто будет рассматривать возможность выезда.

«Два или три года назад было исследование, в котором у выехавших спрашивали: вернётесь ли вы в Украину, если война закончится на линии разграничения. И второй вопрос был: вернётесь ли вы в Украину, если война закончится в границах 1991 года. Так вот, если все закончится в границах 1991 года, на 25% больше людей вернется, чем при других условиях. Поэтому этот фактор сейчас является основным», — пояснил демограф.

Возвращение украинцев, подчеркнул он, нужно рассматривать комплексно — с учетом экономических, социальных, демографических и психологических факторов. Одних только возможностей трудоустройства недостаточно: людям важно чувствовать заботу, безопасность и уверенность в будущем.

«Поощрить украинцев к возвращению можно, если их родственники и друзья будут рассказывать им, как хорошо стало здесь жить, — сработает сарафанное радио. Это гораздо эффективнее, чем политические лозунги и призывы», — подчеркнул Гладун.

Риск новой волны отъезда мужчин после окончания войны сохраняется. Скорее всего, будут происходить встречные миграционные потоки: одни украинцы будут возвращаться, другие — уезжать. Каким будет их соотношение, пока определить сложно. В то же время, по словам демографа, чем дольше длится война, тем меньше людей может захотеть вернуться, поскольку за границей они постепенно обустраивают свою жизнь.

Источник: УНИАН

Ранее демограф заявил, что население Украины сократилось до 28,5 млн человек.

Демографический кризис Украины: катастрофическое сокращение населения на фоне войны.

Правительство готовит меры по стимулированию рождаемости и снижению ставок по программе «Е-Оселя» для родителей.

Читай нас в