一位人口学家阐述了未来50年乌克兰将面临哪些风险

乌克兰正面临严峻的人口挑战，这主要是因为其预期寿命低于欧洲主要国家。据数据显示，乌克兰女性的平均预期寿命比这些国家短8至10年，男性则短达14年。

截至2026年年中，乌克兰人口估计为2850万人。 人口学家亚历山大·格拉杜恩解释了该国为何难以克服人口危机，乌克兰人从国外回国取决于哪些因素，以及哪些措施可以减缓人口减少的速度。

10年、30年和50年后，乌克兰将剩下多少人口

据人口统计与生活质量研究所所长埃拉·利巴诺娃的估算，截至2026年年中，乌克兰人口约为2850万人。 这一数字比此前公布的2900万估计值少了约50万。人口减少的主要原因之一是乌克兰人移居国外。

人口学家亚历山大·格拉杜恩在接受UNIAN采访时解释道，长期预测取决于三个主要因素：出生率、死亡率和人口迁移。 基于这些因素，专家们制定了多种情景——乐观、中等和悲观。

在乌克兰，战争使预测工作变得复杂，因为战争已显著改变了人口趋势。因此，在计算时需要考虑各种结束战斗的可能性。 例如，2026年结束战争可作为乐观情景的基础，2027–2028年结束则作为中间情景的基础，而2030年结束则作为悲观情景的基础。

按预测期限划分，人口预测分为短期（约3至5年）、中期（10至15年）和长期（50年及以上）。 预测期越长，不确定性就越大。

“此外，预测会根据变量因素的变化，每年或按一定周期进行修订。因此，不应将预测视为定论。 不久前，联合国预测本世纪末我们的总人口将达到1500万。在当前的人口状况下，几乎所有国家的人口预测都将呈现减少趋势。 本世纪中叶，全球人口将开始减少——可以说，这是全球性的趋势。只是我们有自己的特殊性，”格拉杜恩指出。

短期预测有助于国家规划当前工作，中期预测则有助于制定10至15年的战略。长期预测主要具有预警意义：它们揭示了如果维持现状，某些趋势可能会导致何种后果。

乌克兰能否克服人口危机

格拉杜恩认为，将乌克兰当前的状况与以往战争后的人口恢复相比较并不完全恰当。第二次世界大战后，许多国家的出生率都出现了增长，但如今的人口状况已然不同：即便在和平的欧洲，许多国家的人口也在减少。

“关于其他国家的经验，我们正通过一个由乌克兰国家研究基金资助的项目，专门研究这一问题，即战争对人口状况的影响。 遗憾的是，我们才刚刚开始这项研究。虽然很难进行直接类比，但可以发现某些规律。这就是我们目前正在做的工作，未来还将持续研究两三年，”这位人口学家强调道。

与此同时，不应断言乌克兰在人口方面已注定失败。 战争结束后，死亡人数将减少，出生率可能会上升，被迫迁移将减少，预期寿命将延长。然而，即使在有利条件下，人口减少的趋势仍可能持续，尽管其速度有望放缓。

仅靠结束战斗行动还不足以改善现状。国家需要制定连贯的社会人口和经济政策。2024年，乌克兰内阁批准了《乌克兰至2030年人口发展战略》。

然而，此类措施的成效取决于资金保障。据格拉杜恩称，该战略的实施计划规定相关措施的资金应由地方预算而非国家预算提供。 2006年批准的上一份战略的经验表明，如果没有适当的资金保障，很难期待取得显著成效。

什么能刺激生育率

据这位人口学家估算，要实现人口自然更替，每100名女性应有约210至220名新生儿。他引用的最新估算数据显示，目前这一数字仅为每100名女性约90至110名新生儿。

与此同时，全面入侵前进行的研究表明，乌克兰家庭普遍希望生育两个孩子。因此，国家的一项关键任务就是创造条件，让家庭能够实现这些计划。

“每100名女性应对应约210–220名新生儿，才能避免人口减少的威胁。 目前的估算数据是每100名女性约有90至110名新生儿。但全面入侵前进行的研究表明，乌克兰家庭普遍以生育两个孩子为目标。 也就是说，乌克兰家庭有生育意愿，但需要相应的条件。而这一经济因素影响极大，因为生育子女会增加家庭陷入贫困的风险。 “在此情况下，政府支持至关重要——这种支持应是长期的，不能像我们这里那样仅持续几年，而应像欧洲主要国家那样，一直持续到孩子完成中学甚至高等教育为止，”格拉杜恩解释道。

这位人口学家还指出，社会对儿童教育、养育和保障的要求日益提高。兼顾母亲角色与工作的难度也会影响生育率。 要改善这一状况，需要灵活的工作时间安排、可负担的幼儿园，以及雇主愿意雇佣母亲。对带孩子的女性的偏见仍然是一个额外的障碍。

另一个方面是延长预期寿命。据专家评估，乌克兰在该指标上落后于欧洲主要国家，女性预期寿命短约8至10年，男性则短达14年。

减少劳动力外流也至关重要。早在全面入侵之前，就有约140万乌克兰人持有欧洲国家的居留证，其中约100万人曾前往欧洲工作。 格拉杜恩表示，这反映了经济问题，特别是薪资水平不足和经济结构问题，这些因素促使人们前往国外寻求更好的机会。

什么因素将对人口数量产生最大影响

出生率、预期寿命和人口迁移之间密切相关，因此很难确定单一的决定性因素。 与此同时，当前战争对乌克兰人口数量的影响尤为显著。据联合国难民事务高级专员公署的数据，约有580万乌克兰人流向国外。

“与此同时，出生率也很重要。如果孩子没有出生，将来就无法就业，也就无法成为国家经济生活的一部分。因此，在我看来，出生率才是关键。 但与此同时，我们必须设法不再一味纠结于人口数量。经济应当根据现有情况进行调整。明白吗？在我看来，我们的经济规划似乎是基于5000万人口的规模制定的，”格拉杜恩指出。

这位专家认为，国家的经济效率也至关重要。即使人口在减少，劳动生产率仍可通过自动化、人工智能以及更优化的工作流程组织得到提升。

格拉杜恩以爱沙尼亚为例，该国在苏联解体后，尽管人口远少于乌克兰，但人均GDP却远高于乌克兰。

“这三个人口因素，包括移民在内，都是可以加以影响的。人们选择出国不仅是因为薪资水平，还因为对公平感的追求、对体制的信任以及对未来的信心。 即使与邻国（例如波兰）的薪资差距不大，乌克兰人仍然会去那里工作，因为在那里他们更容易维护自己的权利，”这位人口学家解释道。

因此，在乌克兰创造让人们愿意留下来、工作并在家乡建设未来的环境至关重要。

战争结束后男性是否会外流

埃拉·利巴诺娃此前曾警告，战后可能会出现新一轮“男性”移民潮，届时男性将能够前往国外与家人团聚。 格拉杜恩表示，是留在乌克兰还是离开，在很大程度上将取决于战争结束的条件。这既会影响那些已经身在国外的人，也会影响那些正在考虑离开的人。

“两三年前有一项研究，调查人员询问了已离境的人：如果战争以分界线为界结束，你们会回到乌克兰吗？第二个问题是：如果战争以1991年的边界为界结束，你们会回到乌克兰吗？ 结果显示，如果战争在1991年的边界内结束，回国的人数将比其他情况下多出25%。因此，这一因素目前是关键的，”这位人口学家解释道。

他强调，乌克兰人的回归问题需要综合考量——既要考虑经济、社会、人口和心理等因素。仅靠就业机会是不够的：人们更需要感受到关怀、安全感以及对未来的信心。

“如果他们的亲友能告诉他们这里的生活变得多么美好，就能鼓励乌克兰人回国——口口相传的效果会很显著。这比政治口号和号召要有效得多，”格拉杜恩强调道。

战争结束后，男性可能出现新一轮外流的风险依然存在。最有可能出现的是双向移民潮：一部分乌克兰人将返回，另一部分则会离开。目前尚难以确定两者的比例。 与此同时，这位人口学家指出，战争持续时间越长，愿意回国的人就越少，因为他们在国外正逐步安顿好生活。

来源：UNIAN

此前，这位人口学家曾表示，乌克兰人口已减少至2850万人。

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