У Європарламенті закликали створити санкційний режим проти корупціонерів

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Група депутатів Європейського парламенту закликала інституції ЄС, а також лідерів держав і урядів країн-членів запровадити новий санкційний режим проти корумпованих осіб та організацій. Ініціатива передбачає створення механізму, який називають «санкційним режимом Магнітського».

У зверненні, адресованому 27 лідерам країн ЄС, а також главам Європарламенту, Єврокомісії та Євроради, пропонується змінити чинний санкційний режим Європейського Союзу "Глобальний режим ЄС щодо санкцій у сфері прав людини та боротьби з корупцією" ("Європейський акт Магнітського").

Як зазначають парламентарі, санкції ЄС мають охоплювати не лише порушення прав людини, а й серйозні прояви корупції – зокрема, хабарництво, розкрадання державних коштів та відмивання доходів від них.

Також пропонується перейменувати режим санкцій на "Глобальний режим ЄС щодо санкцій у сфері прав людини та боротьби з корупцією" на честь Сергєя Магнітського, російського юриста, відомого розкриттям корупційної схеми за участі силовиків та посадовців РФ.

Як зазначається в листі, запровадження змін стало можливим після зміни уряду Віктора Орбана в Угорщині.

"Протягом багатьох років вимога одностайності в ЄС неодноразово використовувалася попереднім урядом Угорщини для блокування або затягування санкцій та інших зовнішньополітичних рішень. Новий уряд Угорщини прагне до тіснішої співпраці з ЄС та проведення антикорупційних реформ, що створює реальну можливість прийняти запропоновану систему антикорупційних санкцій без подальших затримок", – йдеться у зверненні депутатів.

Європарламентарі нагадують, що наразі "закони Магнітського" діють у Сполучених Штатах, Канаді, Великій Британії та Австралії, і кожна з цих країн дозволяє застосовувати санкції як проти порушників прав людини, так і проти осіб, причетних до серйозної корупції. Натомість в ЄС такої практики наразі немає.

"Це дозволяє корумпованим іноземним посадовцям, щодо яких вже введено санкції іншими західними партнерами, і надалі отримувати вигоду від інституцій ЄС та його фінансових систем", – наголошується у зверненні.

Депутати нагадають, що у 2023 році глава дипломатії ЄС за підтримки Європейської комісії запропонував спеціальний режим санкцій ЄС, спрямований проти серйозної корупції. Втім, пропозиція досі чекає на ухвалення Радою.

"Ми також повторно наголошуємо на проханні Парламенту офіційно прив’язати ім’я Сергєя Магнітського до цього режиму – заклик, який вперше пролунав ще у 2019 році. Зараз є можливість як узгодити режим санкцій ЄС із режимами його найближчих партнерів, так і офіційно визнати його як "режим Магнітського ЄС", – додається у листі.

Про це йдеться у листі європарламентарів, який опублікував у соцмережах латвійський євродепутат Ріхардс Колс.

Нагадаємо, що Європарламент ухвалив спільні правила для боротьби з корупцією в країнах ЄС.

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