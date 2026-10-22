Grupa posłów do Parlamentu Europejskiego wezwała instytucje UE, a także przywódców państw i rządów państw członkowskich do wprowadzenia nowego systemu sankcji wobec skorumpowanych osób i organizacji. Inicjatywa przewiduje stworzenie mechanizmu zwanego „systemem sankcji Magnitskiego”.

W apelu skierowanym do 27 przywódców państw UE, a także do przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, proponuje się zmianę obowiązującego systemu sankcji Unii Europejskiej „Globalny system sankcji UE w zakresie praw człowieka i zwalczania korupcji” („Europejska ustawa Magnitskiego”).

Jak zauważają parlamentarzyści, sankcje UE powinny obejmować nie tylko naruszenia praw człowieka, ale także poważne przejawy korupcji – w szczególności łapówkarstwo, malwersacje środków publicznych oraz pranie dochodów z nich pochodzących.

Proponuje się również zmianę nazwy systemu sankcji na „Globalny system sankcji UE w zakresie praw człowieka i zwalczania korupcji” na cześć Siergieja Magnitskiego, rosyjskiego prawnika, znanego z ujawnienia schematu korupcyjnego z udziałem funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i urzędników Federacji Rosyjskiej.

Jak zaznaczono w piśmie, wprowadzenie zmian stało się możliwe po zmianie rządu Viktora Orbána na Węgrzech.

„Przez wiele lat wymóg jednomyślności w UE był wielokrotnie wykorzystywany przez poprzedni rząd Węgier do blokowania lub opóźniania sankcji oraz innych decyzji w zakresie polityki zagranicznej. Nowy rząd Węgier dąży do ściślejszej współpracy z UE oraz przeprowadzenia reform antykorupcyjnych, co stwarza realną możliwość przyjęcia proponowanego systemu sankcji antykorupcyjnych bez dalszych opóźnień” – czytamy w oświadczeniu posłów.

Eurodeputowani przypominają, że obecnie „ustawy Magnitskiego” obowiązują w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii, a każde z tych państw zezwala na stosowanie sankcji zarówno wobec osób naruszających prawa człowieka, jak i wobec osób zamieszanych w poważne przypadki korupcji. Natomiast w UE taka praktyka obecnie nie istnieje.

„Pozwala to skorumpowanym zagranicznym urzędnikom, wobec których inni zachodni partnerzy nałożyli już sankcje, na dalsze czerpanie korzyści z instytucji UE i jej systemów finansowych” – podkreślono w oświadczeniu.

Posłowie przypominają, że w 2023 roku szef dyplomacji UE, przy wsparciu Komisji Europejskiej, zaproponował specjalny reżim sankcji UE skierowany przeciwko poważnej korupcji. Jednak propozycja ta wciąż czeka na przyjęcie przez Radę.

„Ponownie podkreślamy również prośbę Parlamentu o oficjalne powiązanie nazwiska Siergieja Magnitskiego z tym systemem – apel ten po raz pierwszy zabrzmiał już w 2019 roku. Obecnie istnieje możliwość zarówno uzgodnienia unijnego systemu sankcji z systemami jego najbliższych partnerów, jak i oficjalnego uznania go za »unijny system Magnitskiego«” – dodano w liście.

Informacja ta zawarta jest w liście europosłów, który opublikował w mediach społecznościowych łotewski eurodeputowany Rihards Kols.

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