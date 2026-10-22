欧洲议会呼吁针对腐败分子建立制裁机制

欧洲议会的一批议员呼吁欧盟机构以及各成员国国家元首和政府首脑，针对腐败人员和组织实施新的制裁机制。 该倡议旨在建立一种被称为“马格尼茨基制裁机制”的机制。

在致27位欧盟国家领导人以及欧洲议会主席、 欧洲委员会和欧洲理事会主席的呼吁中，提议修改欧盟现行的制裁机制——“欧盟人权与反腐败全球制裁机制”（“欧洲马格尼茨基法案”）。

议员们指出，欧盟的制裁范围不仅应涵盖侵犯人权的行为，还应包括严重的腐败行为——特别是受贿、挪用公款以及洗钱等。

此外，还提议将该制裁制度更名为“欧盟人权与反腐败全球制裁制度”，以纪念谢尔盖·马格尼茨基， 这位俄罗斯律师因揭露涉及俄罗斯安全部门人员和官员的腐败案而闻名。

信中指出，随着匈牙利维克托·奥尔班政府的更迭，这些变更才得以实施。

“多年来，欧盟的一致性要求曾多次被匈牙利前政府利用，以阻挠或拖延制裁及其他外交政策决策。 匈牙利新政府致力于与欧盟开展更紧密的合作并推进反腐败改革，这为毫无拖延地通过所提议的反腐败制裁体系创造了切实的可能性，”议员们在呼吁中写道。

欧洲议会议员们指出，目前美国、加拿大、英国和澳大利亚均已实施“马格尼茨基法案”， 且这些国家均允许对侵犯人权者以及涉入严重腐败行为的人员实施制裁。而欧盟目前尚无此类做法。

“这使得那些已被其他西方伙伴国实施制裁的腐败外国官员，能够继续从欧盟机构及其金融体系中获利，”呼吁书中强调道。

议员们提醒道，2023年，欧盟外交事务负责人在欧盟委员会的支持下，曾提出一项针对严重腐败的欧盟特别制裁机制。然而，该提案至今仍待欧盟理事会批准。

“我们还再次强调议会的要求，即正式将谢尔盖·马格尼茨基的名字与该制裁机制挂钩——这一呼吁早在2019年就已首次提出。 现在既有机会将欧盟的制裁机制与其最亲密的合作伙伴的制裁机制协调一致，也有机会正式将其认定为‘欧盟马格尼茨基机制’，”信中补充道。

拉脱维亚欧洲议会议员里哈尔德斯·科尔斯在社交媒体上发布了这封欧洲议会议员联名信，信中提到了上述内容。

需要指出的是，欧洲议会此前已通过了针对欧盟各国反腐败的共同规则。

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