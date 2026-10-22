在美国，约80%的美联社-NORC公共事务研究中心调查参与者将降低物价列为第120届国会的最高优先事项之一。约70%的受访者还认为，立法者应重点推动结束与伊朗的冲突，《国会山报》报道。

物价与伊朗冲突

共有1119人参与了这项调查，调查于10月8日至12日进行。统计误差为3.9个百分点。

据该媒体报道，与伊朗的冲突正接近八个月。冲突已造成21名美国军人死亡，美国汽油价格则已超过每加仑4美元。

根据消费者价格指数，年通胀率从2月的2.4%升至上个月的3.7%。在自3月，即战争第一个完整月份以来最大单月涨幅之后，能源价格同比上涨20.4%。

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选举前的政党立场

民主党寻求在唐纳德·特朗普总统任期剩余两年的大部分时间内取得对国会的控制权。该党代表在竞选中反对特朗普的关税，并要求结束与伊朗的战争。

众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯在竞选期间表示，特朗普和MAGA运动的支持者曾承诺降低生活成本，但他称，开支已经上升。共和党人则坚持认为，他们必须继续掌权，以帮助特朗普落实其议程。

仅约十分之二的受访者希望国会优先支持总统的议程。在共和党受访者中，约十分之四支持这一立场。

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