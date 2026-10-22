Опитування: 80% респондентів хочуть від Конгресу зниження цін — The Hill

У США близько 80% учасників опитування Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research назвали зниження цін одним із найвищих пріоритетів для 120-го Конгресу. Приблизно 70% респондентів також вважають, що законодавці мають зосередитися на завершенні конфлікту з Іраном, повідомляє The Hill.

Ціни та конфлікт з Іраном

В опитуванні взяли участь 1119 людей, його провели 8–12 жовтня. Статистична похибка становить 3,9 відсоткового пункту.

За даними видання, конфлікт з Іраном наближається до восьмимісячної позначки. У ньому загинув 21 американський військовослужбовець, а ціни на бензин у США перевищили 4 долари за галон.

Річна інфляція, згідно з індексом споживчих цін, зросла з 2,4% у лютому до 3,7% минулого місяця. Ціни на енергоносії за рік підвищилися на 20,4% після найбільшого місячного стрибка від березня — першого повного місяця війни.

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Позиції партій перед виборами

Демократи прагнуть здобути контроль над Конгресом на більшу частину двох років, що залишилися в президентському терміні Дональда Трампа. Представники партії у виборчій кампанії виступають проти тарифів Трампа та вимагають завершення війни з Іраном.

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив під час кампанії, що Трамп і прихильники руху MAGA обіцяли знизити вартість життя, однак витрати, за його словами, зросли. Республіканці натомість наполягають, що мають залишитися при владі, аби допомогти Трампу реалізувати його порядок денний.

Лише близько двох із десяти опитаних хочуть, щоб Конгрес надавав пріоритет підтримці президентської програми. Серед респондентів-республіканців таку позицію підтримали приблизно четверо з десяти.

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