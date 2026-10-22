W USA około 80% uczestników sondażu Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research wskazało obniżenie cen jako jeden z najwyższych priorytetów dla 120. Kongresu. Około 70% respondentów uważa również, że ustawodawcy powinni skupić się na zakończeniu konfliktu z Iranem, informuje The Hill.

Ceny i konflikt z Iranem

W sondażu wzięło udział 1119 osób, a przeprowadzono go od 8 do 12 października. Margines błędu statystycznego wynosi 3,9 punktu procentowego.

Według publikacji konflikt z Iranem zbliża się do ośmiomiesięcznej granicy. Zginęło w nim 21 amerykańskich żołnierzy, a ceny benzyny w USA przekroczyły 4 dolary za galon.

Roczna inflacja, według indeksu cen konsumpcyjnych, wzrosła z 2,4% w lutym do 3,7% w ubiegłym miesiącu. Ceny energii wzrosły w ciągu roku o 20,4% po największym miesięcznym skoku od marca, pierwszego pełnego miesiąca wojny.

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Stanowiska partii przed wyborami

Demokraci dążą do przejęcia kontroli nad Kongresem na większą część dwóch lat pozostałych z kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Przedstawiciele partii w kampanii wyborczej występują przeciwko cłom Trumpa i domagają się zakończenia wojny z Iranem.

Lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries powiedział podczas kampanii, że Trump i zwolennicy ruchu MAGA obiecywali obniżyć koszty życia, jednak wydatki, jak stwierdził, wzrosły. Republikanie z kolei utrzymują, że muszą pozostać u władzy, aby pomóc Trumpowi realizować jego program.

Tylko około dwóch na dziesięciu ankietowanych chce, aby Kongres priorytetowo traktował wsparcie dla programu prezydenta. Wśród respondentów będących Republikanami stanowisko to poparło około czterech na dziesięciu.

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