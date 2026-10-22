В США около 80% участников опроса Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research назвали снижение цен одним из главных приоритетов для 120-го Конгресса. Примерно 70% респондентов также считают, что законодатели должны сосредоточиться на завершении конфликта с Ираном, сообщает The Hill.

Цены и конфликт с Ираном

В опросе приняли участие 1119 человек, он проводился с 8 по 12 октября. Статистическая погрешность составляет 3,9 процентного пункта.

По данным издания, конфликт с Ираном приближается к восьмимесячной отметке. В нем погибли 21 американский военнослужащий, а цены на бензин в США превысили 4 доллара за галлон.

Годовая инфляция, согласно индексу потребительских цен, выросла с 2,4% в феврале до 3,7% в прошлом месяце. Цены на энергоносители за год повысились на 20,4% после крупнейшего месячного скачка с марта — первого полного месяца войны.

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Позиции партий перед выборами

Демократы стремятся получить контроль над Конгрессом на большую часть двух лет, оставшихся в президентском сроке Дональда Трампа. Представители партии в избирательной кампании выступают против тарифов Трампа и требуют завершения войны с Ираном.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил во время кампании, что Трамп и сторонники движения MAGA обещали снизить стоимость жизни, однако расходы, по его словам, выросли. Республиканцы, в свою очередь, настаивают, что должны остаться у власти, чтобы помочь Трампу реализовать его повестку.

Лишь около двух из десяти опрошенных хотят, чтобы Конгресс отдавал приоритет поддержке президентской программы. Среди респондентов-республиканцев такую позицию поддержали примерно четверо из десяти.

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