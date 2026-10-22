54%的美国人认为有理由弹劾特朗普——Interia

在美国，54%的受访者认为，总统唐纳德·特朗普犯下的罪行可能足以证明启动弹劾程序是正当的。根据受Politico委托进行的一项民调，Interia报道。

民调结果

持这一观点的包括81%的民主党选民和25%的共和党支持者。另有41%的全体受访者认为，特朗普利用总统职位为自己或家人谋取利益。

约三分之一的民调参与者同意，民主党的优先事项应当是弄清这名共和党政治人物是如何致富的。与此同时，24%的受访者认为，在弹劾程序中提出指控会让特朗普更受欢迎，而18%的人预计会出现相反结果。

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国会启动程序的可能性

四分之一的受访者预计，如果民主党在11月选举后赢得众议院多数席位，他们将尝试启动弹劾程序。民主党选民对于其政治人物是否应在竞选期间提出潜在弹劾议题并不一致：43%支持，41%反对。

弹劾程序始于众议院。如果众议院支持对总统提出指控，案件将由参议院审理；要罢免国家元首，需要三分之二参议员投票赞成。众议院已于2019年和2021年两次在弹劾程序中对特朗普提出指控，但两次程序均未导致其被免职。

PF Global于10月16日至19日在线对2019名美国成年居民进行了调查。该研究公布的误差幅度为两个百分点。

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