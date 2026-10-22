В США 54% опрошенных считают, что президент Дональд Трамп совершил преступления, которые могут оправдывать начало процедуры импичмента. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу Politico, сообщает Interia.

Результаты опроса

Такого мнения придерживаются 81% избирателей Демократической партии и 25% сторонников Республиканской партии. Еще 41% всех респондентов считает, что Трамп использовал президентскую должность для получения выгоды для себя или своей семьи.

Около трети участников опроса согласились, что приоритетом для демократов должно быть выяснение того, каким образом республиканский политик разбогател. В то же время 24% респондентов считают, что выдвижение обвинений в рамках процедуры импичмента сделает Трампа более популярным, тогда как 18% ожидают противоположного.

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Возможность процедуры в Конгрессе

Четверть опрошенных ожидает, что демократы попытаются инициировать процедуру импичмента, если после ноябрьских выборов получат большинство в Палате представителей. Среди избирателей-демократов нет единодушия относительно того, стоит ли их политикам поднимать тему потенциального импичмента во время избирательной кампании: 43% поддержали это, 41% выступили против.

Процедура импичмента начинается в Палате представителей. Если палата поддержит выдвижение обвинений президенту, дело рассматривает Сенат; для отстранения главы государства от должности необходимы голоса двух третей сенаторов. Палата представителей уже дважды выдвигала Трампу обвинения в рамках процедуры импичмента — в 2019 и 2021 годах, однако обе процедуры не завершились его отстранением от должности.

Опрос PF Global провели онлайн 16–19 октября среди 2019 взрослых жителей США. Заявленная погрешность исследования составляет два процентных пункта.

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